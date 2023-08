Van egy régóta dédelgetett álmod? Most kétmilliót kaphatsz rá, hogy megvalósítsd

Mindenki álmodozik, mindenkinek vannak olyan mélyre eltemetett vágyai, amiket eddig még nem tudott valóra váltani. Van, aki delfinekkel szeretne úszni természetes élőhelyükön, más új nyelvet akar tanulni, valaki pillangókat szeretne tenyészteni és még lehetne sorolni. Ahányan vagyunk, annyi dédelgetett álmunk van. De nem mindenki engedheti meg magának, hogy mindent kihúzzon a bakancslistájáról.

Vadász Fanni és Kanóczky Máté cégtulajdonosok közösen hirdették meg az ösztöndíjat Fotó: Metropol

Kétmilliós forint támogatást kaphatsz álmaidra

Augusztus 31-ig lehet még pályázni a Padthai és az activé FiberShake közös ösztöndíjára. A két cég úgy véli, a jó dolgok ott születnek, ahol az álmok akarattal és elköteleződéssel párosulnak. Így Magyarország területéről kortól és nemtől függetlenül bárki jelentkezhet a kétmillió forint összértékű ösztöndíjra, aki úgy érzi, már csak egy kis támogatásra van szüksége álma megvalósításához.

- Először nekünk is csak egy álom volt az activé, ami napról-napra, hétről-hétre kezdett valósággá válni – mondta lapunknak Vadász Fanni, az activé FiberShake társalapító kreatív igazgatója. – A férjemmel, aki a társam is egyben, úgy döntöttünk, hogy álmodjunk még egyet és keressük meg a Padthai Wokbart egy lehetséges együttműködés reményében. A kezdetek óta nagyon szeretjük őket, azonosak az értékeink, hisz mind a két cég hisz abban, hogy egy gyors étkezés is lehet minőségi. Miután a Padthai csapata nyitott volt az együttműködésre, belevetettük magunkat a közös munkába. Eredetileg más irányba indultunk, az ösztöndíj program ötlete a közös munka folyamán forrta ki magát. Hatalmas öröm nekünk, hogy más is megvalósíthatja az álmát a mi segítségünkkel. Személy szerint nekem is van egy konkrét álmom, amit szívesen megvalósítanék, ha én volnék az ösztöndíj program kiválasztottja. Szívesen nyitnék egy lakáséttermet, mert szeretem az embereket vendégül látni. De hangsúlyozom, hogy a programra nem csak a gasztronómiához kapcsolódó álmokkal lehet jelentkezni. Az embereket leggyakrabban a pénz hiánya akadályozza meg álmuk megvalósításában, vagy nincs rá idejük, energiájuk, de ha már az összeg megvan, akkor ott a motiváció!

A pályázóknak mindössze annyit kell tenniük, hogy egy motivációs levél mellett bemutassák az álmukat és meggyőzzék a két cég képviselőit elszántságukról, kitartásukról, kreativitásukról. A beérkezett pályaművek kiértékelése után szeptember végén derül ki, ki az a szerencsés, aki a kétmillió forintos ösztöndíjat megkaphatja. Az álom megvalósulását figyelemmel kísérik és beszámolnak majd róla, hogy ezzel is inspirálják és motiválják az embereket. Jelentkezni az active.padthaiwokbar.com címen lehet.