Édes álom: Bogi és Fecó fagyizójába hazajárnak a vendégek

Kelenvölgyben élő olvasónk hívta fel a figyelmünket a lakóhelyén lévő, családi vállalkozásban működő kézműves fagyizóra. Elmentünk megnézni, megérte – kóstolás után meg pláne! A XI. kerület Hunyadi Mátyás út 28. alatti Édes álom kétség kívül felveszi a versenyt a legjobbakkal.

Bogi és Fecó maga találja ki, és készíti el a fagyikölteményeket Fotó: Fodor Erika

Puszi, pacsi, Bogi, Fecó és Zsu! – így köszönnek a közösségi oldalon az Édes álom házigazdái a törzsvendégeiknek. A való világban pedig olyan családias hangulat van a fagyizóban, mintha régi jó barátok, rokonok járnának ide haza.

Egyik álom szebb, mint a másik... Fotó: Fodor Erika

Nem csoda Gyöngyösi Boglárka és Nagy Fecó olyan közvetlenséggel és kedvességgel fogadják az elsőre odalátogató vendéget is, mint ahogy csak régi jó ismerősök örülnek a másik embernek. A házaspár maga álmodja meg, és főzi a fagyikülönlegességeket.

Bogi kedvence a gönci kajszi, Fecóé a Snickers Fotó: Fodor Erika

Az Édes álom egyik kedvenc specialitása a már nevében is (hát még az ízében!) nosztalgiát árasztó konyakmeggy, no meg a gönci kajszi, amit színe miatt sem lehet észrevétlenül hagyni. A közel húszféle fagyi-álomvariáció között találunk glutén-, tej- és cukormentes változatokat is, amelyek közül a zéró mogyorós tesztelve és kifogástalan! A 8-10 dkg-os gombóc ára 550 forint, a menteseké 650.

Édes álom-teszt: egy macis fagyikehely Fotó: Fodor Erika

A választékot Bogi és Fecó elképzelései mellett a vendégek kívánsága is meghatározza. Ami annál is érthetőbb, hogy a törzsvendégek tartották életben a fagyizót a Covid alatt, és a házaspár számára fontos, hogy ők is mindenben kedvükben járjanak.

Minden, mi szem-szájnak ingere Fotó: Fodor Erika

Az Édes álom október 1-jétől átalakul sütiző, kávézó és forró csokizós hellyé, kinti melegítőkkel. A házi süteménykülönlegességeket és a vendégnek kiválasztott kávét (ami a tulajdonosoknak is a kedvence) ugyancsak Bogi és Fecó készíti. Bogi már előre készül, mert mivel mentes bejgliket is süt és szezonális megrendelései vannak, húzós lesz a késő őszi és karácsony előtti időszak, ezért őt inkább most a nyári szezonutóig láthatjuk inkább a pult mögött, mert aztán beköltözik a műhelybe sütni.

Bogi és Fecó már a jövő évi fagylaltkínálaton dolgozik, fejben már készülnek a különleges ízkombinációk. Előtte azonban, jövő tavaszra még egy meglepetést tartogatnak a vendégek számára.