Rendőrszerelem Budaörsön: Jedzinák Ádám és Szép Fanni együtt „szolgálnak és védenek”

Minden párkapcsolat különleges a maga módján, azt azonban nem sok pár mondhatja el magukról, hogy mind a ketten ugyanazt az izgalmas és egyben veszélyes hivatást űzik. Ha egy szerettünkről tudjuk, hogy rendőr, sőt, akár nyomozó, akaratlanul is görcsbe rándul a gyomrunk, ha meghalljuk a szirénák hangját. De mi van akkor, ha ez a szerettünk éppen a férjünk vagy a feleségünk? Jedzinákné dr. Szép Fanni és Jedzinák Ádám szerelme éppen ezért ilyen különleges, hiszen mind a ketten szolgálnak és védenek, együtt, szerelemben.

Fanni és Ádám 2020 márciusában találkozott először Fotó: Marosfalvi Péter

Filmbe illő találkozás

Talán csak a mesékben, és a romantikus könyvekben láthatunk olyan sorszerű találkozásokat, mint amilyen Fannié és Ádámé volt. A rendőrpáros most a Metropolnak elmondta, hogyan ismerkedtek meg, és mind ebben milyen szerepe volt a rendőrségnek.

Akár csak, mintha előre meg lett volna írva, Fanni és Ádám a Budaörsi Rendőrkapitányság 3. emeletén botlottak először egymásra, 2020 márciusában.

„Én éppen akkor kezdtem el nyomozóként dolgozni a Budaörsi Rendőrkapitányságon. Ádámmal csak a véletlennek köszönhető, hogy összefutottunk, hiszen én eredetileg nem is azon az emeleten dolgoztam az időm nagy részében. Ádám végig mért a szemével. Még most is emlékszem, hogy milyen ruhát viseltem aznap„ – mesélt az első találkozásról Fanni. Mondhatnánk, hogy itt kezdődött minden, ez azonban nem teljesen igaz, ugyanis Fanni, nem akkor látta először Ádámot. Pár hónappal korábban ugyanis Ádámról írt egy cikket a Zsaru Magazin, amit Fanni is elolvasott még a korábbi munkahelyén.

A kolléganőm lapozgatta az újságot és amikor az utolsó oldalra ért, felém fordította az újságot és kérdezte, hogy mit szólnék a sráchoz? Ádám volt az. Én pedig – miután alaposan megnéztem – azt válaszoltam neki, hogy „jó lesz!” Azóta is ez a kapcsolatunk szlogenje…

– árulta el Fanni, aki tehát már előre kinézte magának a jóképű egyenruhást. És milyen jól tette, hiszen az első találkozás után, szinte minden alkalommal, ha beszélgettek, érezni lehetett, hogy egy hullámhosszon vannak. A fordulópontot azonban – szintén filmbe illően – egy bűnügyi akció hozta meg számukra.

„Gépkocsi-feltörőket kellett megfigyelnünk éjszakánként, minket pedig egy párba osztottak be az utolsó pillanatban. Azóta sem tudjuk egyébként, hogy csak a véletlen műve volt, hogy párba kerültünk vagy valaki közben járt az érdekünkben. Három éjszakát beszélgettünk így végig munka közben, és mindketten éreztük, hogy nagyon passzolunk egymáshoz” – mesélte Fanni, aki 2020 októberében össze is költözött Ádámmal.

Erősen felkeltette Fanni az érdeklődésemet, mert nagyon szimpatikusnak, értelmesnek és rendkívül kedves lánynak találtam. Aztán jött a három- napos közös munka. Ekkor már nem akartam, hogy az esték véget érjenek, mert már elkezdtek érzelmek kialakulni bennem Fanni kapcsán

– tette hozzá Ádám.

Közösen folytatták útjukat az egyenruhások Fotó: Bakondi Balázs

A Zsaru Magazinból az oltár elé, kétszer is

A fiatal pár szerelmi élete gyorsan kapcsolt nagy sebességre. A 2020-as összeköltözésüket, 2021 januárjában már eljegyzés követte, majd 2021. március 13-án megtartották polgári esküvőjüket is. A Covid-járvány miatt azonban akkor nem tarthattak nagy, családi ünnepséget, igazi lakodalommal, ami Fanninak sokáig nagy bánata volt.

„Tudtam jól, hogy Fanni nagyon sajnálta, hogy a család, a barátok nem lehettek ott az esküvőn. Elég sokszor elmondta, hogy milyen lagzit szeretett volna, milyen hagyományok vannak az ő családjánál, milyen menyecskeruhában szeretett volna táncolni. Szerettem volna ezt az élményt megadni Fanninak és szerettem volna egy hatalmas és felejthetetlen meglepetést okozni neki” – mesélte a rendőr törzsőrmester, aki feleségének a polgári esküvő után meglepetés lakodalmat kezdett szervezni, Fanni 30. születésnapjára.

A meglepetés az utolsó pillanatig titokban maradt Fanni előtt – bár ez sokszor nem volt egyszerű. A rendezvény, melyet januárban tartottunk fantasztikusan sikerült, Fanni tényleg, őszintén meglepődött és nagyon boldog volt

– mesélte a Metropolnak Ádám, aki egy évig tervezte és szervezte a tökéletes meglepetéslakodalmat. A zenétől az ételen át, Fanni menyecskeruhájáig, mindent ő intézett, a család segítségével.

Fanni és Ádám rendőrpároshoz illő díszsorfal alatt vonulhattak be a lakodalom helyszínére

Olyan volt, mint a mesében, erre más szavakat nem lehet találni. Soha nem hallottam még olyan férfiról, aki egyedül megszervez egy esküvőt. Azt kell hogy mondjam, hogy igazából azóta sem hiszem el, hogy ez tényleg megtörtént… Egy dolgot bánok: túl gyorsan vége lett az estének!

– mesélte Fanni, akinek a szemét végig kendő fedte útközben, amíg meg nem érkezett a lakóhelyük faluházához, ráadásul egy közös limuzinozás is várta őt a barátnőivel az ünnepség részeként. Végül egy fergeteges, Fanni által megálmodott, de Ádám által megvalósított lakodalomban mulathatott együtt a két egyenruhás családjuk, barátaik és munkatársaik társaságában.

„Amikor csak tudjuk, tájékoztatjuk egymást arról, hogy minden rendben van”

Az ember természetes módon aggódik a szerelméért, így nem éppen enyhítő tényező, ha életünk párja rendőr és bűnügyi akciókban vesz részt. Fanni és Ádám kölcsönösen megtapasztalja milyen egymásért aggódni és feltétlenül bízni egymás szakmai felkészültségében és a kollégákban.

Amikor tudom, hogy Ádám éppen szolgálatirányítói feladatokat lát el és meghallom a rendőrautó szirénáját, ami éppen elindul valahova a kapitányságról, akkor azért megdobban a szívem – de tudom, hogy Ádám mindig igyekszik körültekintően közlekedni és szakszerűen intézkedni

– avatott be minket Fanni abba, mit él át egy rendőrfeleség. A páros mindennapjaiban azonban ez gyakran megesik fordítva is, és Ádám aggódik éppen Fanniért.

„Én sem alszom nyugodtan, amikor Fanni éjszaka távol van egy bűnügyi akció miatt. Viszont ismerem a kollégáit, és Fannit is, és ezért tudom, hogy minden rendben lesz vele és épségben haza fog érni” – árulta el Ádám is. A rendőri munka azonban nemcsak veszélyekkel, hanem lemondásokkal és felboruló munkarenddel is jár olykor. Ehhez is gyakran kell alkalmazkodnia a rendőrpárosnak, akik tudják: ez ezzel jár, hiszen mindkettőjükkel megeshet, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, sőt olyan is van, hogy egy nagyobb akcióban mind a ketten részt vesznek.

Fanni a Zsaru Magazinból nézte ki magának Ádámot, akivel végül személyesen is találkoztak

Fotó: Bakondi Balázs