Mikor melyik telefonszámot hívjuk, ha bajban vagyunk? Mutatjuk!

Több olyan ingyenesen hívható telefonszám is létezik, amit felhívva különböző problémák esetén segítséget kaphatunk. Legyen szó mérgezésről, lelki eredetű gondokról, balesetről, közösségi közlekedést megnehezítő emberekről, általános orvosi kérdésekről vagy bűncselekményekről, midre létezik egy-egy telefonszám. Mutatjuk mikor melyiket érdemes tárcsázni!

Mikor hívjuk a 112-tőt?

A segélyhívó számot kizárólag vészhelyzetben szabad hívni. Orvosi vészhelyzetnek számít például az eszméletvesztés, az erős vérzés, a légzési nehézség vagy az erős mellkasi fájdalom, illetve a szívroham és az agyvérzés gyanúja. A 112-tőt kell hívni súlyos baleset esetén is, illetve fulladásveszély, égési sérülés és öngyilkossági kísérlet gyanúja esetén is. Szintén a segélyhívót kell tárcsázni tűzesetekkor, bűncselekmények esetén, közlekedési vészhelyzetben, veszélyes állattal való találkozáskor és akkor is, ha valaki vízbe esik, fuldoklik. Emellett már az állami gondoskodásban lévő gyermekek bántalmazását is ezen a számon lehet bejelenteni. elindult ugyanis a Tedd le a terhed! program. A 112-es segélyhívószám immár nemcsak vészhelyzetekre szolgál, hanem mostantól gyermekvédelmi bántalmazás vagy abúzus gyanúja esetén is hívható, rendezett, szakmailag támogatott keretek között.

Mikor hívjuk a 1830-at?

Az ország egész területén működik egy úgynevezett ügyeleti rendszer is, aminek a hívószáma a 1830. Ezt a számot délután négy után lehet tárcsázni és a hivatalos ajánlás alapján az akut, nem közvetlenül életveszélyes, de a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható panaszokkal kapcsolatban lehet segítséget kérni. Például nagyon magas, vény nélküli gyógyszerekkel nem csillapítható láz, hirtelen kialakuló fájdalom vagy görcsök, bizonytalan hasi vagy mellkasi panaszok, krónikus betegségek akut tünetei esetén hívhatjuk ezt a számot. A 1830-as szám hívásakor a betegek szakszerű tanácsot kapnak a mentőszolgálat munkatársaitól arról, hogy az adott panasszal meg lehet-e várni a másnapi háziorvosi rendelést, esetleg ügyeleti ellátásra van szükség, vagy életveszélyes a helyzet és mentőre van szükség.