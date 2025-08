Újabb választókerületben mértek jelentős FIDESZ előnyt

Orbán Viktor miniszterelnök a tusnádfürdői előadásán egy belső felmérésre hivatkozva azt állította: ha most vasárnap tartanák a választásokat, a kormánypártok akár 80 egyéni választókerületben is győzhetnének. Az Index most újabb választókerület állását tette közzé cikkében.

A legfrissebb közvélemény-kutatások többsége 5 és 8 százalék közötti Fidesz–KDNP-előnyt jelez támogatottságban, amelyre a miniszterelnök ráerősített július 26-án, a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, amikor arról beszélt, hogy belső mérések alapján a kormánypárt fölényes egyéni körzeti eredményekre számíthat.

Az Indexhez eljutott a hivatkozott kutatás több részlete is, és ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú választókerület (Sátoraljaújhely központtal) adatait közölték.

A kutatás szerint ebben a választókerületben jelenleg a Fidesz–KDNP 38 százalékon áll. A második helyen a Tisza Párt szerepel 27 százalékkal.

A többi párt támogatottsága a következőképpen alakult:

Mi Hazánk – 3,2 százalék

MSZP – 2,1 százalék

Demokratikus Koalíció – 1,9 százalék

Jobbik – 1,8 százalék

Momentum – 1 százalék

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék

LMP – 0,5 százalék

Párbeszéd – 0 százalék

Egyéb pártok – 0,4 százalék

A válaszadók 8,6 százaléka jelezte, hogy nem menne el szavazni vagy nem árulja el döntését, míg 14,9 százalék még bizonytalan. A felmérés 2025 júliusában készült, 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel.

Összehasonlításképp: a 2022-es országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a választókerületben listán 61,87 százalékot szerzett, az egyéni jelöltjük, Hörcsik Richárd pedig 60,6 százalékkal szerzett mandátumot. Akkor az ellenzék közös jelöltje, Erdei Sándor Zsolt 29,99 százalékot kapott.

Legutóbb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 2-es számú választókerület adatai kerültek ismertetésre, ahol a Fidesznek 40,4 százalékot mértek, a Tisza Párt 25,8 százalékával szemben.

Az adatok szerint a jászberényi központú választókerületben a felnőtt népesség 40,4 százaléka támogatná a Fidesz–KDNP-t egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson.

A sorrend így nézett ki a pártok közt:

Fidesz–KDNP – 40,4 százalék;

Tisza Párt – 25,8 százalék;

Mi Hazánk – 5,8 százalék;

Demokratikus Koalíció – 4,7 százalék;

Jobbik – 2,7 százalék;

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 2,4 százalék;

LMP – 1,5 százalék;

Momentum – 1,3 százalék;

Párbeszéd – 1,3 százalék;

MSZP – 1 százalék.

Más pártokra a megkérdezettek 1,2 százaléka szavazna. A „nem mondja meg, nem menne el” választ adók 4,8 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” opciót választók pedig 7,1 százalékot tettek ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült 2025 júliusban.