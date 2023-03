Eljegyezték Palvin Barbarát

A szerelmesek még nem erősítették meg a hírt, de Barbara gyűrűsujján ott virít egy hatalmas gyémántgyűrű.

Egy bennfentes az ET-nek elárulta, hogy a páros „mindig is nagyon szerelmesek voltak egymásba, de most még a szokásosnál is boldogabbak. Alig várják, hogy együtt kezdhessék el életük új fejezetét".

Múltidéző: a modell és szerelme egy bulin találkoztak

A pár 2018 júniusában kezdett randevúzni, 2019-ben a W Magazine-nak nyilatkozva Dylan felidézte, hogy az Instagramon üzent a szépségnek, miután véletlenszerűen követte őt az alkalmazásban. Megpróbált randit kérni Barbitól, de nagyon sokáig kellett várnia a válaszra. A modell ugyanis csak 6 hónap után reagált.

Szerelem első látásra

„És akkor azt mondtam: »Rendben, csináljuk«. …Csak leültem, vettem egy mély levegőt, és azt kérdeztem: mire várok? Nincs még egy srác, akit jobban szeretnék, mint ahogy őt szeretem, és mindene megvan, amire szükségem van” – emlékezett vissza a modell. Azt is elárulta, hogy az első percben beleszeretett a színészbe.