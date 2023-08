„Olyan részegek, és úgy beszélnek, hogy az ijesztő” – nem csitul a II. kerületi sportlétesítmény körüli balhé

Egyre csak fokozódik a II. kerületben hónapok óta tartó csendháborítás. Tavasz óta éjszakánként tűrhetetlen állapotok uralkodnak a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.-ben. A lakók panaszkodása, bejelentései hiábavalónak tűnnek, ugyanis az ügyben nem zajlanak megfelelő intézkedések. Az ott élők elmondták, hogy a rendőrséget napi szinten hívogatják azzal a céllal, hogy megoldást találjanak az említett problémára, ami még mindig nem oldódott meg.

Elmondásuk szerint a napokban annyi történt, hogy a rendőrök kivonultak a helyszínre, a hangoskodó fiatalokból álló csapatot a helyszínről elzavarták, ám a rendőrök távozását követően a fiatalok visszamentek a Közösségi Ligetbe. A lakók egyike bizonyítékként videót is készített a szóban forgó esetről, megcáfolva ezzel a sportközpont hozzászólását, amiben a Közösségi Ligetről tett ki egy fotót, amin nincsenek jelen a csendháborítók, mintha semmi sem történt volna.

Ezen a részen szokott lenni éjszakánként a hangoskodás és balhé Fotó: masodikkerulet.hu

A kommentszekció felrobbant

„Ez bő negyed órával azután készült, vagyis került ide feltöltésre, hogy a rendőrök elzavarták őket. Látszik a kommentek időpontján. De valóban gyönyörű így éjjel a kivilágított park, köszönjük a szép képeket! Mi is hallottuk a »bulit« jó 10 utcával arrébb, biztos a kollégák is, gondolom nem voltak messze, ha át tudtak sétálni. Nem gondolom, hogy valaki kisgyerekkel azzal szórakozik, hogy kamubalhékat talál ki, és elég inkorrekt hozzáállás, ha már későn reagálnak, kétségbe vonni, amit a posztoló állít.”

„A parkőr közölte, hogy Ő hívott rendőrt, de nem mer odamenni az igen furcsa állapotban lévő egyénekhez, amikor kiérkezett a rendőr, ordítani kényszerült, mert majdnem nekimentek ezek a »kedves« parkot látogatók. Kell még magyarázni, hogy ki terrorizál kit?!” – a posztoló a bejegyzésén kívül leírtakon másik példát is említett.

„Nem kulturált dolog akkor küldeni képet az üres Ligetről, miután már a rendőrök elzavarták a minősíthetetlenül viselkedő bandát.

Szerencsére készült videófelvétel, jövő héten a rendőrségi feljelentéshez csatoljuk.

A szüntelen csendháborítás mellett egyéb bűncselekményeket is elkövettek. Közszeméremsértés, fenyegetés, rongálás, emellett kábítószer- birtoklás gyanújába is keveredtek.

„Közösülnek a fák alatt, meztelenül, ittasan rohangálnak. Az egyik személyhez mentőt kellett hívni, mert csont részegen leesett a mászófalról, az uszoda vizébe tojásokat dobáltak, emiatt le kellett ereszteni a kültéri medencét. Emellett folyamatos bömbölő zene, ordibálás, káromkodás, kosárlabdázás az éjszaka közepén” – idézi a kerületben lakók Facebook-csoportjának posztolója.

„Fül- és szemtanúja voltam, amikor egy normális hangnemben megszólaló apukát néhány »kedves« fiatal elküldött melegebb éghajlatra, undorító stílusban, anyagi helyzetüket fitogtatva. A Közösségi Ligetben iszonyat hangerővel megy a zene, káromkodnak, ordibálnak olyan hangerővel hogy a zárt ablak és légkondicionáló mellett is felébredt a kisfiam.”

Olyan részegek és úgy beszélnek, hogy ijesztő.

Nem fogjuk megköszönni a polgármesternek, hogy már megint nem tartotta be az ígéretét és nem záratta be éjszakára a Közösségi Ligetet. Bulinegyeddé tette a lakókörnyezetünket!! Tavasz óta nem tudunk pihenni már éjszakánként sem. Most olyan őrjöngés van lent a Ligetben, amit még a focidrukkerek is megirigyelhetnének, mindez az éjszaka közepén” – írja a poszt szerzője.

A Közösségi Ligetben korábban futópálya volt, annak volt egy nyitvatartási ideje – ellentétben a mostani szabályokkal – és zárható területet alakítottak ki, ezt azonban a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.-vel nem tették meg. A BRFK munkatársai választ adtak felmerülő kérdéseinkre. A rendőr-főkapitányságtól érdeklődésünkre meg tudtuk, hogy a posztban leírtakkal ellentétben augusztus 1. óta mindösszesen két bejelentés érkezett az ügyben. A II. Kerületi Rendőrkapitányság mindkét esetben megjelent a helyszínen, ám kivonulásuk után csendháborítást nem tapasztaltak, így intézkedést sem tudtak tenni. Tájékoztattak arról is, hogy a Máriaremetei Közösségi Liget területét, illetve annak környékét rendszeres ellenőrzés alatt tartják, szabálysértés észlelése esetén megteszik a szükséges lépéseket, ami lehet helyszíni bírság, feljelentés, de szükség esetén súlyosabb szankciókat is vonhat maga után.