Kiderült: a lánya ölhette meg az idős asszonyt a Rózsadombon

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, gyilkosság történt vasárnap este Budapesten, a Bimbó úton. Egy 75 éves nőt találtak holtan az otthonában. Információink szerint az áldozatra a fia talált rá, ő hívta a hatóságokat is. Akkora sokkot kapott, hogy a telefonban nem tudta elmondani, pontosan mit is lát.

Fotó: Shutterstock

A rendőrség most közölte, hogy elfogták a gyilkosság gyanúsítottját, aki nem más, mint az asszony 32 éves lánya. A nőt a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztályának nyomozói emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, és őrizetbe vették.