Nemzetközi Lóverseny és honvédségi kitelepülés a Kincsem Parkban

A háromnapos program ideje alatt hazánk egyetlen lóversenypályája változatos és színes programokkal várja az érdeklődőket. Pénteken az agárversenyé, majd szombaton és vasárnap a lovassporté lesz a főszerep. A program része a fiatalok részére első alkalommal megtartott Nagy Lovas Szakágválasztó is, ami alatt bárki tájékozódhat a különböző lovassportokról és a hazai lovaglási lehetőségekről. A szombati kiemelt galoppversenynapon elnyerhető a Kincsem-, az Imperial-, és az Overdose-díj is, ez alkalomból példa nélküli módon Angliából is érkeznek telivérek versenyezni, amivel kétségkívül különleges súlyt adnak a megmérettetésnek. A fantasztikus lovak mellett a nyeregben egy igazi világsztárt köszönthetünk. A lóversenysport Messije, Frankie Dettori, a világ legismertebb zsokéja hat futamban fog lovagolni a szombati napon. Az esemény fényét emeli majd a Magyar Honvédség gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály bemutatója is, valamint a nap folyamán közreműködő katonazenekar és a szintén kuriózumnak számító helikopteres áthúzás is.

Az eseményen a Magyar Honvédség is képviselteti magát, ahol a legmodernebb, közelmúltban beszerzett harcjárművek szinte mindegyikét megtekinthetik az érdeklődők úgy, mint a Leopard 2A4 közepes harckocsit, a Gidránokat, a PZH2000 önjáró löveget, vagy éppen a vadonatúj LYNX KF41 gyalogsági harcjárművet.