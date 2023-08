Megható videó: egy kiskutyát is menteniük kellett a tűzoltóknak Pósfánál

A vaol.hu számolt be a balesetről, miszerint egy négytagú szlovák család balesetet szenvedett Pósfánál, akiket sérüléseik miatt kórházba szállítottak. A mentés során, a tűzoltók egy mindössze néhány hónapos kiskutyára lettek figyelmesek, aki szintén az autóban utazott. A lap információi szerint a kis jószág nagyon megijedt, de nem szaladt el a helyszínről, türelmesen várta a megmentő csapatokat.

Fotó: vaol.hu

A kiérkező egységek (mentősök, rendőrök, tűzoltók) a kutya megvizsgálása során látták, hogy a bundája tiszta vér, de kiderült, az állat nem sérült meg és nem az ő vére volt rajta.

Miután a család mind a négy tagját kórházba szállították, a kutyust a tűzoltók és a rendőrök nyugtatták, kapott inni is, és az autó roncsából elővett pokrócon várta meg, míg biztonságba tudták helyezni, az autómentő vitte el a kutyust is, a telephelyen kapott inni és enni is – írta a lap.