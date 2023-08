Ma lenne 65 éves a popszakma koronázatlan királya

Milliók, sőt százmilliók imádták. Hazánkban is rengeteg rajongója van a mai napig. Ő Michael Jackson, aki ma 65 éve, 1958. augusztus 29-én született és 2009. június 25-én halt meg, 51 éves korában.

Tudtad?! Két csillaga is van a Hollywood Walk of Fame járdáján: egy a saját nevével, egy pedig a Jackson 5 tagjaként

Michael Jackson / Fotó: AFP

Jacksont csodagyerekként reklámozták, de képességei hosszabb távon is kiállták az idő próbáját. Első szólóslágere a Got To Be There. 1971–76 között hat lemeze lett a legkeresettebb Motown-kiadvány. Utolsó együttműködése a céggel a madárijesztő szerepe volt Diana Ross oldalán a The Wizben. Ezután családjával együtt az Epichez szerződött, és ismét a Jacksons élére állt, majd szóló karrierbe kezdett. Néhány híresebb albuma: Off the Wall, amelynek dalait Paul McCartney, Rod Temperton és saját maga írta; a Thriller – minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma; Bad; Dangerous; History Begins.

Egyike azon kevés előadónak, akit a Rock and Roll Hall of Fame két alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, többek között a Minden idők legsikeresebb előadója? címmel. Tizenhárom Grammy-díjat kapott, tizenhárom alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szólókarrierje alatt – többször, mint bármelyik másik férfi előadó a Billboard Hot 100 történetében – és több, mint 750 millió eladott lemezével méltán érdemelte ki a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szóló előadó díját. Dollármilliókat gyűjtött és adományozott segélyszervezeteknek.

3 érdekes tény, amit nem tudsz Michael Jacksonról

1. Michael Jackson minden idők legtöbb díjat nyert művésze, aki halála előtt 23 Guinness-világrekordot, 40 Billboard-díjat, 13 Grammy-díjat és 26 American Music Awards-díjat zsebelt be. Ezekből egy-egy is képes fényesebbé varázsolni egy zenész karrierjét, Jackson azonban úszott a kitüntetésekben, és rekordját még 11 évvel távozása óta sem sikerült megdöntenie senkinek.

2. Jackson több mint 300 millió dollárt gyűjtött, és adományozott Heal the World Foundation nevű alapítványának, és 39 segélyszervezetet támogatott.

3. Michael halála napján (2009. június 25-én) a Wikipédia, a Twitter és az AOL internetes szolgáltatások egyszerre mind összeomlottak délután 3 óra 15 perckor. Ezek mellett a TMZ is és a Los Angeles Times honlapja is leállt.



Ma kezdődik a Belvárosi Sörfesztivál

Idén is több mint 250 féle sörrel, a legkirályabb hazai főzdék kézműves különlegességeivel, a legjobb importőrök nemzetközi sörkínálatával várnak augusztus 29. és szeptember 3. között a Belvárosi Sörfesztiválon, a Szabadság Téren.

Fotó: Marc Bruxelle

Az esemény célja a hazai sörkultúra népszerűsítése, a jól ismert márkák mellett a kisebb kézműves sörözdék újdonságainak bemutatása. A kiállítók listájáról a Facebook-eseményben tájékozódhatsz majd.

85 éve halt meg Karinthy Frigyes

1938. augusztus 29-én halt meg Karinthy Frigyes. Író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagy mestere volt. Karinthy diákkori emlékeinek gyűjteménye, a Tanár úr kérem felnőtteknek is kedves olvasmánya. A magyar nyelv bűvésze volt, csodálatosan tudott játszani a szavakkal, így születtek meg közismert szójátékai: az anagramma, az intarzia, az eszperente, a kecskerím és még sok más. Mégis humoreszkjei révén vált igazán népszerűvé. 1930 után agydaganat támadta meg, Stockholmban Olivecrona, a híres svéd sebész operálta meg. Ebből született sajátos riportkötete, az Utazás a koponyám körül.

70 éve halt meg Mihály Dénes gépészmérnök

Gödöllőn született, 1894. 7. 7.-én és Berlinben, 1953. 8. 29-én halt meg. Mihály Dénes gépészmérnök, műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A világon először sikerült mozgó tv-közvetítést adnia. Diploma után a telefongyárba került, ahol elkezdte a távolba látással kapcsolatos kísérleteit. Az 1928-as berlini rádiókiállításon bemutatott televíziós vevőjén már az általa módosított Nipkow-tárcsát, és fényreléként a ködfénylámpát alkalmazta. Egyik legjelentősebb találmánya az 1922-ben szabadalmaztatott „Projectophon” volt, amely a hangosfilm területén nyert elismerést. 1929. március 8-án sikerült Mihálynak először a világon mozgó televíziós közvetítést adnia. 1933-ban kihozott készüléke tükörkoszorús, ködfénylámpás elrendezésű volt.

Ezeken a helyeken várnak ma véradásra

A véradás a nyári időszakban még fontosabb, így ma egyebek mellett az alábbi budapesti helyszíneken várják a véradókat.

Campona Bevásárlóközpont

1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.

Időpont: 12:00–18:00

Közép-magyarországi RVK Intézet

1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Időpont: 07:00–18:45

Lurdy Ház

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.

Időpont: 12:00–18:00

Sugár Üzletközpont II. emelet

1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Időpont: 12:00–18:00

Heves zivatarok zárják a kánikulát

A napsütést gyakran zavarják gomolyfelhők, és többfelé várható csapadék: nyugaton eső, zápor, keleten főleg zivatarok. Napközben 22 és 35 fok közé csökken a hőmérséklet, a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb idő. Nagy területen erősödik meg az északnyugati szél - írja a koponyeg.hu.

Itt tilos megállni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén:

augusztus 29-én 15 órától 22 óráig tilos megállni a Budapest X. kerület, Fagyal utca mindkét oldalán a Maglódi út és a Szegély utca között.