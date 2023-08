„Ez a leggyorsabb dolog, amit valaha láttam” – ufót filmezett le egy férfi – Videó!

Carmen Rich nem számított arra, hogy ufót fog látni a floridai Fort Lauderdale Beach partjainál, amikor is egy éppen kialakuló vihart kezdett el felvenni a telefonjával. A 29 éves férfi megdöbbentő videóján az látszik, hogy valami fényes dolog átsüvít a tenger felett. Carmen elsőre nem hitt a szemének, és így szólt: „Hűha, láttad, hogy átlőtt?”

Fotó: YouTube

Ezt követően a felvételen az hallható, ahogy megkérdezi, látta-e valaki. A férfi azon töprengett, hogy megőrült-e, vagy valóság volt, amit látott.

Rich miután rájött, hogy sikerült megörökítenie a rejtélyes tárgyat, a pénzügyi elemző megmutatta a 20 éves testvérének, Jennifer Richnek, aki elmondása szerint épp pislogott, amikor az ufónak vélt tárgy átsüvített az égen – számolt be a hátborzongató felvételről a The Sun. A lap megemlítette, hogy Rich teljesen biztos abban, hogy az a valami, amit a véletlennek hála sikerült levideóznia, biztos, hogy nem drón és nem is villám. A férfi teljes mértékig azt vallja, hogy földönkívülieket látott.

Íme a videó:

Szerinted mi lehet az a fénycsóva?