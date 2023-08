Óriási előrelépés: már egy hónapja hibátlanul működik a beépített sertésvese

Génmódosított sertésvesét építettek be egy elhunyt férfi testébe New Yorkban. A kutatók nemrégiben arról számoltak be, hogy az új szerv egy hónap elteltével is tökéletesen működik - adta hírül a Sky News.

Képünk csak illusztráció. Fotó: unsplash.com

A műtét során egy korábban elhunyt páciens, Maurice "Mo" Miller testében helyeztek el az új szervet. A férfi 57 évesen, nagyon hirtelen hunyt el agyrákban, amit korábban nem sikerült diagnosztizálni nála. Annak reményében, hogy ezzel segítik a szervátültetés terén észlelt súlyos hiányok kiküszöbölését, a családja beleegyezett abba, hogy kísérleti jelleggel beépítsék a férfi testébe a sertésvesét.

A műtét során Miller egyik veséjét eltávolították, majd ennek helyére rakták be a sertés szervét - ami az új környezetben azonnal működésbe kezdett, és vizeletet kezdett el termelni. A vese a későbbiekben sem ürült ki: az első 24 óra alatt összesen 37 liter vizeletet bocsátott ki, a hét napos vizsgálat során pedig azt figyelték meg, hogy végig úgy működik, mintha egy még élő ember szervezetében lenne. A beavatkozás óta eltelt egy hónap során a sertésvese végig tökéletesen működött, ez pedig a kutatók szerint hatalmas előrelépést jelent a szervátültetésben: az átültetésre alkalmas szervek hiánya miatt ugyanis évente több tízezer ember veszti életét.

Úgy működik ez a szerv, mint egy emberi? Eddig nagyon úgy néz ki, hogy igen

- jelentette ki Dr. Robert Montgomery, a NYU Langone transzplantációs intézetének igazgatója.