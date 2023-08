13 éves kislány tűnt el a XVIII. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 01180-157/358/2023. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Knecht Jázmin ügyében.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

A rendelkezésre álló adatok szerint a 13 éves lány 2023. augusztus 27-én egy XVIII. kerületi gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Knecht Jázmin 165 cm magas, hosszú, világosbarna hajú, kék szemű. Eltűnésekor piros pólót, kék farmert viselt. Jázmin fotóját ITT tudod megnézni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

Knecht Jázmin nem először adja fel a leckét a rendőrségnek: tavaly májusban és idén áprilisban is eltűntként keresték! Ugyanakkor nagyon fontos, hogy most is épségben előkerüljön!