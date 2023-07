Metrófelújítás: Változott a gyalogos közlekedés a Határ úton

Az M3-as metró felújítása miatt a metróállomásnál megváltozott a gyalogosok számára a közlekedési rend.

Továbbra is tart az M3-as metróvonal akadálymentesítése. Fotó: Mónus Márton / MTI

Újabb szakaszához érkezett a Határ út metróállomáshoz kapcsolódó felújítás és akadálymentesítés. A korszerűsítés része, hogy az eddig megszokottól eltérően lehet lejutni a metróaluljáróba.

Korábban a buszpályaudvar felől, a 42-es, valamint az 52-es villamosok végállomásaitól lehetett lejutni az M3-as metró Határ úton található megállójába.

A múlt hét vége óta azonban a korábban kiépített ideiglenes gyalog-átkelőhely, mely az Űllői utat keresztezi, segíti a gyalogosokat az 50-es villamos végállomáshoz jutni, ahonnan a már felújított lépcsőt használva mehetnek az utasok a Határ úti metrómegállóba vagy onnan a felszínre.

Ha a felújítás és a korszerűsítés véget ér, a babakocsival, illetve a nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozottak is könnyebben elérhetik az állomást. A Határ úton felvonók épülnek a felszín és az aluljárószint között, hogy a metróállomás peronjai akadálymentesen elérhetők legyenek.

Az M3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. Az öt és fél éve tartó rekonstrukció alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat, és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket és szigetelték az alagutakat.

A felújításnak köszönhetően minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott. Az akadálymentesítésre is hangsúlyt fektetnek. Lifteket és ferde pályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozott emberek is tudják használni a metrót. Úgynevezett taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozott emberek közlekedését – fogalmazott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Gyalogosközlekedés a Határ úti metróállomásnál. Fotó: Kovács András / BKK

Korábban, az M3-as metrófelújítás nyitónapján – melyen a Metropol is részt vett – hangsúlyozták: