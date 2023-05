Hatalmas változást jelentett be a BKK: ez nem csak a metrót érinti

Hétfőn befejeződik a 3-as metróvonal felújítása, kora délutántól újra minden állomáson megállnak majd a szerelvények, í,gy véget ér a metrópótlás és átalakul a forgalmi rend a belvárosban – tudatta a Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Hétfőn befejeződik a 3-as metró felújítása, és a szerelvények ismét a teljes vonalon járnak majd – Fotó: BKK

Mint a közös közleményükben írták, május 22-én teljesen visszakapják a budapestiek a hármas metrót, ezzel véget ér a metrópótlás öt és fél éves időszaka.

Jelentős változások lépnek életbe a forgalmi rendben a pótlóbuszok számára használt sávok átalakításával az észak-déli tengelyen. A mostanra feleslegessé váló buszsávok átalakításával egyszerre cél, hogy ne növekedjen a belváros forgalmi terhelése, hogy biztonságosan lehessen kerékpározni az Üllői és a Váci út mentén és hogy csökkenjen a torlódás mértéke a belvárosban

– olvasható.

Olyan forgalmi rend kialakításán dolgoznak, ami megőrzi a belvárosi kerületek alacsonyabb terhelését, ugyanakkor a városmag legbelső részein – a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy a Kiskörúton közlekedők esetében – csökkenti a forgalmi korlátozások miatt korábban kialakult torlódások mértékét is.

A tervek részeként a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton kisebb módosításokkal visszaáll a metrópótlás előtti forgalmi rend. Ez mindkét szakaszon a korábbi 2x2 autóssáv helyreállítását jelenti a Bajcsy-Zsilinszky úton korábban is meglévő buszsávok, illetve a kiskörúti villamosvágányok mellett.

A közlekedési szakemberek olyan csomóponti kialakításokat és lámpaprogramokat terveztek, amelyek egyszerre célozzák a belvárosi területek dugómentes, de az elmúlt évek forgalmának megfelelő közlekedését

– olvasható.

Közölték, a metrópótlás végével jelentősen fejlődik a kerékpáros közlekedés is: a belvárost átszelő észak-déli tengelyen eddig csak szakaszosan lehetett biztonságosan biciklizni, az új forgalmi rendnek köszönhetően teljesen átjárható lesz a belváros észak-déli irányban.

Az Üllői úton a buszsávok helyét új, biztonságos kerékpársávok veszik át a Kálvin tér és a Népliget között, a Váci úton pedig a Nyugati tér és a Gogol utca között. A kerékpársávok biztonságát – ahol lehetséges – műanyag terelőoszlopok biztosítják majd.

A biztonságosabb biciklizést szolgáló fejlesztések a budapestiek szavazatai alapján a közösségi költségvetés forrásaiból valósulnak meg.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen biztonságosabb és kényelmesebb lesz biciklizni a nagyobb csomópontokban is: kerékpáros átvezetést alakítanak ki a Nyugati téren a felüljáró vonalával párhuzamosan a Nagykörúton keresztül, a csomópontban három új zebra is épül. Új kerékpáros átvezetés épül a Népligetnél is a Könyves Kálmán körúton keresztül, valamint a Deák Ferenc tér irányába biztonságosabbá válik a biciklizés az Astoria csomópontban is, ahol szintén épül új zebra is – olvasható.

Mint írták, az új fejlesztéseknek köszönhetően összefüggő kerékpáros infrastruktúra alakul ki a Hungária körúton belül észak-déli irányban szinte teljes hosszon, ami jelentős fejlődés lesz a korábbi veszélyes állapothoz képest. Az új biciklisávok kihasználtságát fogja növelni, hogy az érintett szakaszokon már végig kiépültek a Mol Bubi gyűjtőállomásai.

Az új forgalmi rend kialakítása a Kálvin tér irányába tartó kiskörúti buszsávok megszüntetésével kezdődött, és következő lépésként a hétvégén helyreáll a Bajcsy-Zsilinszky út korábbi forgalmi rendje is.

Közölték, a buszsávok felszámolása ütemezetten zajlik, több helyszínen, azonban az ideiglenesen kialakított megállóhelyi peronok elbontása miatt a munkálatok több héten át is tarthatnak.

Az állomáspótló buszok hétfőtől nem közlekednek – Fotó: Máté Krisztián

A kerékpársávok kialakítása várhatóan június elején indul, és szakaszokban valósul meg július végéig. A sávok felfestése és a műanyag elhajló terelőoszlopok elhelyezése valósulhat meg gyorsabban, míg a kisebb átépítéssel járó szakaszok kialakítása több időt igényelhet.

A Nyugati téren, valamint az Astorián létesülő új zebrák pedig várhatóan az év második felében készülnek el teljes körűen.

A fővárosi önkormányzat és a BKK a közleményében megköszönte a budapesti közlekedők türelmét.

A BKK egy másik, későbbi közleményében tudatta, hogy előreláthatólag május 22-én a délelőtti órákban adják át a Lehel téri és a Nagyvárad téri állomásokat, így hétfő délutántól már minden állomáson megállnak a teljes vonalon közlekedő szerelvények.

Változások lesznek a közösségi közlekedésben

Az állomások megnyitásával egy időben, május 22-én délután kismértékben változik a felszíni közlekedés is. Az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok a továbbiakban nem közlekednek, majd május 23-tól, keddtől a 34-es és a 106-os buszok újra a Göncz Árpád városközponttól indulnak és oda érkeznek.

Változik az 1M villamos jelzése is: június 1-jétől 1A jelzéssel, de továbbra is a Bécsi út/Vörösvári út és a Népliget között járnak a villamosok.

A BKK kiemelte, az ország legforgalmasabb vasútvonalának számító 3-as metró felújítása 2017 őszén kezdődött el. A felújítás alatt teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: többek között új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, és szigetelték az alagutakat is.

Az elmúlt időszakban minden állomás új külsőt és belsőt kapott, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az akadálymentesítésre is. Ennek keretében lifteket és ferdepályás felvonókat építettek be, hogy a mozgásukban korlátozottak is tudják használni a metrót, illetve taktilis jelekkel segítik a látásukban korlátozottak közlekedését

– olvasható.