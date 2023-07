Újabb összefonódás: közpénzből gerjeszti a pedagógussztrájkot a baloldal Óbudán

A Humán Platform Egyesület egymillió forint közpénzt kap a baloldali Óbudától, a döntés szerint a pedagógussztrájkban résztvevők kieső bérét kompenzálja, azaz generálja a tüntetéseken való részvételt a testület – tudta meg a Metropol Csikósné Mányi Júlia fideszes önkormányzati képviselőtől.

Közpénzzel generálja Kiss László baloldali testülete a pedagógussztrájkot, a Humán Platform Egyesület a gyanú szerint jogosulatlanul használhatja fel a pénzt politikai tevékenységre Fotó: Havran Zoltán

Tavaly decemberben a költségvetés tárgyalásakor jött elő Kiss László az előterjesztői kiegészítéssel. Szokatlan módon azt kezdeményezte, hogy költségvetési soron támogassa a képviselőtestület egymillió forinttal az egyesületet, az Aquincum Baráti Kör támogatásának kárára. Csikósné bár felvetette a testületi ülésen, hogy a közhiteles Országos Bírósági Hivatal nyilvántartásában két-három évre visszamenőleg hiányoznak az egyesület kötelező beszámolói – azaz nem működik törvényesen a civil szervezet –, Kissék ezzel az „aprósággal” nem foglalkoztak.

A kerületiek pénze nem a sztrájkalap fenntartására van Csikósné szerint Fotó: KKM / Facebook

„Teljes mértékben hidegen hagyta őket, sőt nemcsak szimpla támogatásként kezelték a tételt, hanem fajsúlyosan költségvetési sorra emelték. Ez azt jelzi, hogy nem egy egyszeri, egyedi támogatásról van szó, hanem a továbbiakban is szeretnék majd segíteni az egyesületet. Miután nemrégen feloldották a titkosítását annak a titkosszolgálati jelentésnek, amely a baloldal külföldről származó támogatásáról szól, észrevettem, hogy ez a szervezet is szerepel a jelentésben. Majdnem 19 millió forintot utalt át a Bajnai Gordon-féle DatAdatnak. Írásban kértem Kiss Lászlót az aláírt támogatási szerződés megküldésére, de csak azt jelezte, hogy nem látott még ilyen szerződést, maga pedig nem írt alá ilyet. Június végén testületi ülésen is rákérdeztem erre, amire megígérte, írásban válaszol. Több, mint egy hónapja várok... De ami késik, nem múlik, megtesszük a szükséges lépéseket”–mondta el kérdésünkre Csikósné.

Nem gondolom, hogy az óbudai adófizetők pénzéből kellene a sztrájkoló pedagógusoknak a bérét pótolni. Ráadásul elég faramuci helyzet alakult ki Óbudán. A III. kerületi önkormányzat által fenntartott óvodák óvodapedagógusai is sztrájkoltak a fenntartó ellen. Ez viszont jelen esetben nem az állam, hanem az önkormányzat. Gyakorlatilag bérkompenzációval biztatják a pedagógusokat a tüntetésre, Óbudán saját maguk ellen, amit még meg is fizetnek

– mondta a fideszes képviselő.

Az egyesület platformjához érkeztek a pedagógusoknak szánt adományok

A Humán Platform Egyesület nem ismeretlen a közéletben. A PDSZ sztrájkalapja mögött is felbukkant, a noÁr-közeli Tanítanék Mozgalom oldalát is ők üzemeltetik, de az adatkezelésbe besegít a Bajnai-féle DatAdat is. A korábban Gulyás Mártonhoz is köthető egyesület számlájára érkeztek a pedagógusoknak felajánlott adományok, legalábbis ez derült ki a sajtóban nagy port kavart csepeli momentumos politikus Facebook-posztjából. A sztrájkalapba tavaly decemberben, a Gulyás által összegründolt egyesület számlájára, több mint 40 millió forint érkezhetett be – éppen amikor Óbudán Kiss Lászlóék megszavazták az egymilliót. Ebből lehetett igényelniük a pedagógusoknak a munkabeszüntetés miatt kieső munkabért, nem csak szakszervezeti tagoknak... A Tűzfalcsoport tényfeltáró blog beszámolója szerint a sztrájkalap 2022 szeptemberében jött létre a Tanítanék és az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány együttműködésében, amelyet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) alapított 2021 márciusában. Ennél is érdekesebb, hogy az Oktatással a Demokráciáért Alapítványnak két olyan vezetője is van, akik vagy Karácsony Gergelytől, vagy Soros Györgytől kapják a fizetésüket. Ámon Ada Karácsony Gergely főtanácsadója, és dr. Tóka Gábor a Soros-féle CEU egyik kutatója.

A Humán Platform Egyesület kulcsszerepe

A Tűzfalcsoport arra is kitért, hogy az utcai tüntetéseket is propagáló Tanítanék Mozgalom azt írta a weboldalán, hogy sztrájkalapot kizárólag támogató adományokból tartják fenn az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány segítségével. Ezzel ellentétben viszont az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány weboldalán azt írták: a szeptember, október hónapokra is már sok kollégának tudtuk kompenzálni a bérlevonását a Humán Platformmal kötött együttműködési megállapodásunk keretében. További kérdéseket vet fel a Humán Platformmal való együttműködésük is, amit Gulyás Mártont olyan nagynevű intézetek támogatták, mint a Soros által alapított és pénzelt Open Society (OSI). A Tűzfalcsoport szerint egyértelmű, hogy a Humán Platform csakhamar Soros-féle szervezetté vált, a kapcsolat Gulyás Márton és a Tanítanék Mozgalom között pedig ma is élő. Kiderült ugyanis, hogy az aktivista-újságíró felületén is gyűjtenek pénzt a tanárok, illetve a tényfeltáró blog megnézte a Humán Platform Egyesület 2019-es beszámolóját, és megtalálta az OSI-t mint adományozót, illetve egy szintén Soroshoz köthető másik NGO-t is. „A napnál is világosabb tehát, hogy a függetlenek és a diákok, illetve a tanárok jogaiért tüntetéseket is szervező PDSZ, illetve Tanítanék Mozgalom két lépés távolságra van a külföldi támogatók feneketlen pénzesbödönétől” – mutatnak rá.

Józsefvárosba is gurulnak dollárok

A nemzetbiztonsági jelentés egyértelművé tette, hogy a tavalyi országgyűlési választási eredményeket külföldről próbálták manipulálni – írja a Hirnyolc.hu. A „guruló dollárok” címen elhíresült ügynek józsefvárosi szálai is vannak, erre a Frankó elnevezésű blog hívta fel a figyelmet. Eszerint Pikó András kampányfőnökének szervezetét, a Közélet Iskoláját is nyíltan támogatták a Korányi Dávid-féle dollárelosztó Action for Democracy-n keresztül. A titkosszolgálati jelentésben szerepel egy, az Action for Democracyval összeköthető Action Network online adománygyűjtő és adatbázisépítő eszköz is, ami szorosan összefügg a Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoporttal is. Utóbbi kettő – az Action Network és a DatAdat – pedig újabban Jámbor András és a Szikra Mozgalom mellett is megjelenik. A portál szerint további gyanúra ad okot Jámbor András közelmúltban tett USA-beli utazása is. A portál úgy véli: ki lehet jelenteni, hogy titkosszolgálati jelentés és botrány ide vagy oda, ez a folyamat Józsefvárosban jelen van és fokozódik. „Jelen pillanatban is építik ki a csatornákat és kétségünk ne legyen afelől, hogy a dollárok, ahogy eddig is, továbbra is gurulni fognak Józsefvárosba” – fogalmaz az oldal.