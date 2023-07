"Kikérhették volna a mentősök véleményét is" - újabb terelősziget borzolja a kedélyeket Kispesten

Újabb terelőszigetet kezdtek kialakítani Kispesten az Üllői úton a Földváry utcánál, a mostani beruházás már a sokadik a kerületben. A helyiek úgy vélik, hogy a terelősziget rendkívül balesetveszélyes és a mentő, tűzoltó elől se lehet majd rendesen lehúzódni.

A helyiek szerint semmi szükség nincs az új terelőszigetre - Fotó: Olvasói

Forgalomlassításra tökéletes

- írta felháborodva az egyik helyi lakos a kerületi csoportban, ahol sokak szerint balesetveszélyesek is ezek a szigetek. Ráadásul a terelőszigetnek köszönhetően az út olyan szűk lesz, hogy a teherautósoknak pl. ezentúl padkázniuk kell majd. Sokan attól is tartanak, hogy a terelősziget miatt a kocsisor az Üllői út egy részére is fel fog torlódni.

Kikérhették volna a mentősök és tűzoltók véleményét is, mennyire segíti a munkájukat, hogy hiába húzódnak le a szélre az autósok, nem tudnak köztük elmenni. Legalább ész van a városvezetésnél. (Ja, nem)

- sorolta a további problémákat egy másik ott lakó.

A kispestiek szerint a pénznek is lenne jobb helye: a baloldali városvezetés ilyen felesleges beruházásokra szórja a pénzt, úgy, hogy a járdákon eközben csak bukdácsolnak az emberek. Sokan ráadásul úgy vélik, hogy a terelőszigetek semmit sem fognak javítani a helyzeten, mivel a forgalom lassítására semmi szükség, mivel már így is lassú.

Az ügyben megkérdeztük Dódity Gabriella fővárosi képviselőt is, aki szerint elég megnézni a Hunyadi utcában lévő kanyarodó sávokat, ahol a terelősziget egy sávra szűkíti az utcát. Mint mondta, a saját tapasztalatai alapján sokkal több idő alatt tudunk átjutni a lámpán, mivel a terelősziget miatt nem férünk oda a balra kanyarodó lámpához a feltornyosuló sor miatt.

Ha jön egy mentő, vagy egy tűzoltó sehová se tudnak majd félrehúzódni, egy ilyen közlekedési helyzetben akár életek is múlhatnak azon, hogy nem tudsz arrébb menni, vagy félrehúzódni

- sorolta ő is azokat a kézenfekvő problémákat, amelyekről már az ott lakók is említést tettek.

Dódity Gabriella szerint a terelősziget rendkívül veszélyes lehet - Fotó: Facebook

A politikus a Metropolnak azt mondta, hogy az Üllői út Dél-Pesten az egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító út, éppen ezért érhetetlen, hogy miért szűkítik le az utat ilyen akadályokkal, hiszen nem ez az egyetlen járdasziget a környéken.

Mint, ahogyan arról nemrégiben beszámoltunk egészen elképesztő járdasziget ütötte fel a fejét Kispesten a Hunyadi utca és az Ady Endre út kereszteződésénél is. Ez is felháborodást váltott ki a helyiek körében, mondván, ha elkészül a beruházás, azzal minden bizonnyal még jobban megnehezíthetik az autósok dolgát a környéken. Ottjártunkkor több helyi lakos is azt mondta, hogy már eddig is nagyon forgalmas volt a környék, és félő, hogy a felújítási munkálatok után még nehezebb lesz a közlekedés. A beruházás során ugyanitt egy biciklisávot is ki fognak alakítani, ami már csak azért is érdekes, mert az úttal párhuzamosan már van egy külön bicikliút. Lapunknak több ott lakó is megerősítette, hogy ezentúl csak a helyiek parkolhatnak majd az utcában, minden más autóst ki fognak tiltani.

Eddig is nagy sorok voltak, ezután is nagy sorok lesznek

– mondta lapunk kérdésére István.

A Metropolnak egy másik helyi lakos kiemelte: nem érti, hogy mi a célja a beruházásnak és egyáltalán nem biztos benne, hogy gyorsabb lesz a közlekedés a környéken, ha elkészülnek vele.