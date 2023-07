Kémtollal kukkolták a gyanútlan vásárlókat az egyik fővárosi plázában

Kémtollat rakott le valaki egy budapesti pláza öltözőjében, az egyik ruhaboltban. A kukkoló valószínűleg az öltöző lányokról szeretett volna felvételeket készíteni. A minikamerát az egyik vásárló találta meg a próbafülkében. A megdöbbentő esetről maga az érintett számolt be egy privát Facebook-csoportban, majd megkeresésünkre nekünk is elmesélte.

Képünk illusztráció Fotó: Pixels Hunter

Edina éppen a próbafülkében volt, amikor egy különös tárgyat talált a földön. A megilletődött vásárló egy tollra lett figyelmes, ami kéken világított, miután jobban megvizsgálta, és szétszedte kiderült, hogy egy memóriakártya van benne. A felháborodott nő olyan mérges lett, hogy egyből ripityára törte a kukkoló tollat. Az eset alaposan kiverte a biztosítékot a lánynál, aki teljesen kiakadt a tárgy miatt.

Ilyen, és ehhez hasonló eszközökhöz manapság bárki hozzájuthat. Legtöbbjük valóban megkülönböztethetetlen a valódi tollaktól, és ezeknek a készülékeknek a többsége klasszikus írószerként is működik. Ami az árakat illeti, akár már 7700 forintért is beszerezhetünk egy kamerával ellátott kémtollat. Ha egy kicsit komolyabb eszközt szeretnék beszerezni, akkor viszont már mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, mivel egy ilyen kémtoll ára elérheti az 50 ezer forintot is.

Ezek a tollak rendkívül diszkrét megfigyelést tesznek lehetővé, a legtöbbjük anélkül bekapcsolható, hogy feltűnést keltene az ember számára. Aki nem ismeri, még közelről sem fog rájönni, hogy ez több mint egy elegáns toll.