Pesti pláza: videón mutatjuk meg az arabok közötti tömegverekedést

Egy ország figyelt fel az eltűnt dorogi családapa tragédiájára

Ezen a héten az egyik legnagyobb figyelmet keltő téma a kétgyermekes, jól szituált családapa drámája volt. Miután nyomtalanul eltűnt, és felesége keresni kezdte, egy ország szállt be a kutatásba, a túrázóktól a vasútig és a Facebook népéig. Abból is látszik, mennyire megrázta az embereket a téma, hogy a kutatásról szóló több cikkünket külön-külön is több mint százezren elolvasták. Sajnos a történet vége nagyon szomorú lett...

Ismert zenész halt meg az apátfalvi tragédiában

Egy másik tragédia is óriási érdeklődést váltott ki olvasóinkban: eddig csaknem 200 ezren olvasták azt a cikkünket, amely arról szól, hogy egy népszerű lakodalmi zenész tragikus körülmények között vesztette életét. A férfi vezetés közben lett rosszul, majd traktorjával hirtelen áttért a szembe sávba és az árokba csapódott. Később kiderült: Lászlót sokan ismerték a környéken, mert esküvőkön zenélt.

Fotó: TV2

Exkluzív Metropol-videó: arabok verekedtek a pesti plázában

Nem csoda, hogy rengetegen elolvasták a cikkünket a Lurdy Házban történt tömegverekedésről. Egy ember súlyosan megsérült, amikor a muszlim böjti hónapot, a szigorú önmegtartóztatással járó ramadánt lezáró péntek reggeli imádság után elszabadultak az indulatok. Óriási verekedés kezdődött a pesti bevásárlóközpont első emeletén, ahol feldühödött egyiptomi férfiak estek egymásnak...

A verekedést megmutató exkluzív Metropol-videót szombat kora délutánig 260 ezren nézték meg...

Íme a videó:

Különleges ebédet kap a pápa Budapesten: apácák főzik

Szigorú diétája miatt speciális fogásokból áll a szentatya menüje a következő hétvégi háromnapos magyarországi látogatásán. Ferenc pápa nemrég gyomorműtéten esett át, így zsírszegény diétán kell élnie. Budapesti látogatásán apácák főznek majd neki.