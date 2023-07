Horrorbaleset: 4 tinédzser sérült meg Dombóvárnál – Videó!

Eltolta, ezután indította be egy idős férfi autóját egy négyfős baráti társaság Dombóváron. A 15 éves sofőr, aki még nem is vezethetett volna, gyorsan ment, így balesetet szenvedtek, a patakba csúsztak a kocsival.

Fotó: Tények

Az egyik tinit feszítővágóval szabadították ki a tűzoltók. A hátul ülők súlyosan megsérültek, egyiküket meg kellett műteni.

Az autó tulajdonosa azt mondta, sosem gondolta volna hogy a fiú ellopja autóját, mindig csak segített neki, unokájaként tekintett rá.

Nem gondoltam volna, hogy ezt csinálja

– mondta a Tényeknek a férfi, akitől a fiú a kocsit lopta. Mint mondja, a családja elhanyagolta a tinit, ő többször segített neki, befogadta.

Nemegyszer jött hozzám fel szinte könyörögve, hogy papa – mert úgy hívott, papa –, hogy engedjem meg, hogy itt aludjon néhány napot.

A barátok videóztak is a kocsiban, a felvételt ismerőseiknek is elküldték. A kamasz ellen több eljárás is indult.