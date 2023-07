„Egy gyilkosnak a börtönben a helye”: hamarosan szabadulhat az újbudai rendőrgyilkos

Kényszergyógykezelés kiszabását indítványozta az ügyészség az újbudai rendőrgyilkosság ügyében. A vád szerint Sz. Szilárd január 12-én éjjel késelte halálra a 29 éves Baumann Pétert. Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyilkos elmebeteg, így nem vonható felelősségre.

Baumann Pétert szúrta szíven a gyilkos Fotó: Máthé Zoltán

A Metropol is figyelemmel kísérte az országos visszhangot kiváltó büntetőeljárást. Az újbudai társasházban lakó Sz. Szilárd őrjöngeni kezdett, és miközben démonokról üvöltözött, több szomszédjához is bezörgetett. Egy idős, súlyos beteg asszony lakásának ajtaját betörte, mire kihívták a rendőrséget. A bejelentés alapján a helyzet még könnyen kezelhetőnek tűnt, így három járőr érkezett a helyszínre. A megvadult férfi először együttműködőnek mutatkozott, de aztán az egyenruhásokra támadt. A nála levő kést elvették, azt Baumann Péter a zsebébe tette. A megbilincselése közben viszont lekapcsolt a ház automata világítása, és a hirtelen fellépő zavart Sz. kihasználva visszaszerezte a kését. Azonnal szúrt. Pétert és a két társát is megsebesítette. A posztumusz főhadnagy nem sokkal később életét vesztette, a kollégái azóta ismét rendőrként teljesítenek szolgálatot.

A támadást követően a rendőrök erősítést kértek. A gyilkos a kiérkező, hadseregnyi egyenruhásnak ezt kiabálta: „Muszáj volt leszúrnom, mert meg akartak ölni”.

Tekintettel arra, hogy Sz. Szilárd még mindig veszélyt jelentett a civilekre és a rendőrökre, meg kellett őt fékezni. Az egyenruhások lőfegyvert használtak, ez utóbb a vizsgálat során szakszerűnek és arányosnak bizonyult. Sz Szilárdot kórházba szállították. Ott sikerült vele a Bors munkatársának néhány szót váltania.



„Általában tiszta a lelkiismeretem”



– mondta, majd lábait kitakarva cáfolta azt a híresztelést, mely szerint a sérülése miatt az egyik végtagját az orvosok eltávolították.



A gyilkost átszállították az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe. A szakértők megállapítása szerint Sz. Szilárd erősen kóros elmeállapotú, ami miatt képtelen volt belátni tette következményeit. Ennek értelmében nem büntethető, ezért az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit kényszergyógykezelésre ítélje. Ez azt jelenti, hogy fennáll annak elvi lehetősége, hogy a gyilkost akár éveken belül kiengedik a szabad emberek közé.



Baumann Péter családja ezt nem szeretné. A Bors elérte a hősi halott anyai nagybátyját, Józsefet, aki megtörten nyilatkozott.

A család máig nem dolgozta fel a tragédiát. Nem is tudom, hogy egyáltalán valaha is túltesszük-e magunkat a történteken. Természetesen, mielőtt bővebben kifejteném a véleményemet, szeretném, ha a bíróság ítéletet hozna, de abban biztos vagyok, hogy meglátásom szerint egy gyilkosnak a börtönben a helye

– mondta a közeli rokon, és hozzátette: az ő szívében még él az a kisfiú, akit egykor a térdén lovagoltatott.



Peti a hivatásának tekintette a rendőri munkát. Szomorú, hogy ennyire fiatalon, éppen szolgálatteljesítés közben vesztette az életét. Még tele volt tervekkel

– fejezte be József.