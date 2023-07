Biden beismerte: nincs elég lőszerük

Interjút adott a CNN-nek Joe Biden amerikai elnök, amelyben arról beszélt, hogy az USA fogytán van a 155 mm-es lőszereknek, ezért „átmenetileg” Amerika kazettás bombákat küld Ukrajnának.

Ez a lőszerek háborúja, az ukránok lassan kifogynak belőle, és mi is fogytán vagyunk

− fogalmazott. Mint mondta: „Megfogadtam a védelmi minisztérium ajánlását, és amíg nem töltjük fel raktárainkat 155-ös lőszerekkel, addig kazettás bombákat küldünk Ukrajnának”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy kazettás bombákat adjon Ukrajnának, ami része az országnak nyújtott 800 millió dolláros segélycsomagnak. A világ nagy része, beleértve Amerika számos ­NATO-szövetségesét is, úgy véli, hogy a kazettás lőszerek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a civil lakosság életére nézve. Egy közös egyezményben tiltották meg a használatukat, mert nemcsak a kilövésük során halhat meg rengeteg civil, hanem még azt követően is sokáig életveszélyesek maradnak, aknamezővé változtatják a területet, ahol földet érnek.

Biden kijelentéseit zavarodottság és felháborodás követte a közösségi oldalakon. Nem értik a szakértők, hogy miért beszélt Biden egy országos tévéinterjúban a gyengeségeikről, amit bárki − köztük az ellenségeik − is láthat.

Bryon York, a Washington Examiner vezető politikai elemzője szerint az elnök szavai, az Egyesült Államok saját védekezésére is kihathatnak.

A Fehér Ház egyik tisztviselője ugyanakkor cáfolta Biden megjegyzését és elmondta, hogy a katonaságnak különleges követelményeknek kell megfelelnie, és minden keményen szabályozva is van, így annak is, hogy mennyi lőszerük van, hiszen felkészültnek kell lenniük bármilyen váratlan katonai konfliktusra, nem fogyhatnak ki azokból.

Minden egyes lőszer, amit Ukrajnába küldenek, ezen a szinten felül van, tehát elmondható, hogy nem fogytak ki − tette hozzá.

Joe Bidennek nem kellett volna hangosan kimondania, hogy kifogyott a lőszerünk. De most, hogy kibújt a szög a zsákból, fel kell tenni a kérdést, hogy az ukrán hadsereg folyamatos támogatása egyáltalán kivitelezhető-e továbbra is − jegyezte meg Ian Miles Cheong politikai kommentátor.

A háború egyik célja az volt, hogy meggyengítsék Oroszországot. Mégis Amerika fogy ki először a lőszerekből, szóval, ki gyengít kit? − írta David Sacks.

Robert Kennedy Jr., a demokraták egyik elnökjelöltje a Twitteren osztotta ki ellenfelét, kiemelve, hogy tavaly Jen Psaki, a Fehér Ház sajtótitkára még háborús bűnnek nevezte a kazettás bombák bevetését, most az elnök mégis küld Ukrajnának.

A Fehér Ház illetékesei megvédték a döntést, mondván, hogy meg akarnak győződni arról, hogy Ukrajna nem marad „védtelen”.

A 2008-as dublini nyilatkozatban 107 állam írta alá a kazettás bombák betiltására vonatkozó kezdeményezést.