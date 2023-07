A Bikás Park-ban folytatódik az Újbudai Családi futóverseny-sorozat

Az előzetesen nevezők számára külön ajándékkal is készülnek a helyszínen. Interneten előnevezni 2023. július 14. péntek 12 óráig lehet, de korlátozott számban akár a helyszínen is 18 órától regisztrálhatnak az érdeklődők, aki a rajtszámok átvétele után már versenybe is szállhatnak.

A futóversenyt korosztályos bontásban rendezik meg. A korosztályonkénti és nemenkénti futamok rajtjai folyamatosak lesznek. Az első futam rajtja - közös bemelegítés után – 19 órakor kezdődik. A célban minden gyermeket egészséges finomság vár, továbbá éremmel is jutalmazzák őket: nemenként és korosztályonként dobogósokat hirdetnek.

A szervezők kérik, hogy a futóversenyre érkező családok mellőzzék a műanyag poharak használatát, és lehetőség szerint a rendezvényre saját kulacsot vigyenek, ezzel közösen támogatva az egészség-és környezettudatos életmódot bolygónk védelme érdekében.