7+1 tuti tipp: mutatjuk, hogyan védekezhetünk a forróság ellen

Már a múlt hétvégén is nagyon meleg volt az országban, a java még csak most jön: pokoli forróság lesz egész héten Magyarországon, hétfőn és kedden 36 fok is lehet, de szerdán megközelíti majd a 40-et is a hőmérő higanyszála. Pontosan ezért másodfokú hőségriadó van érvényben az egész országban, ha tehetjük, dél körül és kora délután ne tartózkodjunk a napon.

Akár 40 fok is lehet Fotó: Máté Krisztián

Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfőtől országos hőségriadót rendelt el, ami 2023. július 10-én (hétfő) 00.00 órától 2023. július 12-én (szerda) 24.00 óráig lesz érvényben. A Kárpát-medencébe érkező forró száraz légtömeget frissítő záporok is kísérhetik. A berobbanó forróság miatt érthető, hogy mindenki máskép próbálja átvészelni a hőséget, aki teheti vízparton keres menedéket, de nagyon sokan kénytelenek a városokban maradni. A Metropol összeszedte, hogy milyen módon védekezhetünk otthonunkban a forróság ellen.

Pár apró trükkel csodát tehetünk Fotó: Pixabay

Az egyik leghatásosabb mód a beáztatott törülközők lefagyasztása lehet, ami nyakba vétel után igazi felfrissülést nyújthat. Igaz, nem árt az óvatosság, mivel sokaknál bőrirritációt és fagyási sérüléseket is okozhat. Komoly felfrissülést hozhat egy jeges vízzel teli gyerekmedence is, amit akár a lakásunkban is könnyen felállíthatunk. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem árt a vízhőmérsékletre is gondosan figyelni azért, hogy elkerüljük a kihűlés veszélyét. Az interneten az egyik leggyakrabban ajánlott trükk az is, hogy a ventilátor elé helyezett jég segítségével hozunk létre párát. Ezeken a napokon ha tehetjük messziről kerüljük el a kávét, illetve az alkoholt. Kávé helyett érdemes inkább egy jeges teával felfrissülni. Azért, hogy otthonunkat tartósan hűvösen tartsuk a nyári hónapokban, jobb redőnyöket, rolókat és árnyékolókat használni. Ezek a megoldások könnyen kezelhetőek és karbantarthatóak, hosszan tartó és hatékony hő- és fényvédelmet nyújtanak minden otthonnak, potenciális veszélyek nélkül. Ahhoz, hogy nyugodt legyen az éjszakánk és másnap teljesen kipihenten vághassunk bele az új napba, reggel és este is érdemes szellőztetni. Ha ez nem használ, és úgy érzzük, hogy a lakásunk üvegházzá változott, ragasszunk az ablakokra alufóliát. A látvány ugyan nem szép, de a vékony fémréteg visszaveri a fényt.

Nem árt az óvatosság, mielőtt bekapcsoljuk a klímát Fotó: Pixabay

Plusz 1 tipp: óvatosan a klímával! Ha netalán azok közé a szerencsések közé tartozunk, akik légkondicionált helyiségben élhetik át ezeket a forró napokat, akkor is van néhány aranyszabály, amit fontos betartani. Érdemes figyelni arra, hogy ne legyen drasztikusan nagy eltérés a benti és a kinti hőmérséklet között, mert könnyen megfázhatunk. Ügyeljünk arra, hogy a klímaberendezés mindig tiszta legyen, mert az általa terjesztett gombás fertőzések komoly betegségeket okozhatnak.