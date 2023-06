Újra megtörtént! Egy zebrán sétáló kisfiút gázoltak el Hódmezővásárhelyen

Sajnos egyre többször számolunk be arról, hogy az autók a gyalogosok veszélyeztetésével hajtanak át a zebrán, és néha másodperceken múlik csak a tragédia. Ez történt a rakparton is a múlt héten. Emellett pedig vannak olyan kerületek Budapesten, ahol már szinte láthatatlanra koptak a gyalogátkelőhelyek, ez az amúgy is veszélyes útra lépést még jobban nehezíti.