Tagadni próbálja a migránskvótát a dollárbaloldal

Rémhírterjesztésnek titulálták az ezzel kapcsolatos felvetéseket, és a kvóta kapcsán indított népszavazás ellen hangoltak – emlékeztet cikkében az Origo.

A csütörtöki brüsszeli döntés után a tagállamoknak be kell fogadniuk bizonyos számú menedékkérőt, vagy pedig büntetést kell fizetniük. Ennek összege minden migráns után 22 ezer euró (több mint nyolcmillió forint). A szabály értelmében az is elképzelhető, hogy Magyarországnak akár 250 milliárd forintos büntetést kell fizetnie, ha egyetlen illegális bevándorlót sem fogad be. Brüsszel visszaél a hatalmával. Át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat – így reagált Orbán Viktor kormányfő a döntésre.

Közben érdemes felidézni, hogy a baloldal korábban tagadta a kötelező betelepítési kvóta tervének még a létezését is – írja az Origo.

Mint ismert, Brüsszelben megszavazták a kötelező migránskvótát. A döntéshez ezúttal nem volt szükség minden tagállam szavazatára, így Magyarország nem vétózhatta meg. Azt az országot, amely nem fogad be migránsokat, megbüntetik – ismerteti cikkében az Origo.

2015-ben, a migránsválság kezdete után Brüsszel azt követelte, hogy minden EU-s tagállam fogadjon be migránsokat, és kvótákat is be akartak vezetni ennek elősegítésére.

Az Európai Bizottság akkor azt állította, hogy „erről szó sincsen”. Az elsősorban Soros György bevándorlási tervéhez köthető betelepítést Magyarország határozottan elutasította. Öt évvel ezelőtt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást is indított, mert Magyarország nem engedte be a migránsokat.

A brüsszeli diktátumoknak akkor a sikeres népszavazás vetett véget.

A hírportál felidézi, hogy rengeteg bevándorláspárti balliberális politikus egyáltalán nem tartotta nagy problémának a 2015-ös migránsáradatot.

Botka László szegedi polgármester, aki akkor a baloldal miniszterelnök-jelöltje akart lenni, már a 2015-ös migránsválság csúcspontján egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindez egyáltalán nem probléma.

Legény Zsolt, aki 2006-2010, valamint 2014-2018 között volt az MSZP országgyűlési képviselője, 2019-ben pedig a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei listáján szerepelt,

azt próbálta elhitetni az emberekkel, hogy nincsen semmiféle kötelező kvóta az unióban.

„Nincs és nem is lesz semmilyen betelepítési kvóta a menekültekkel kapcsolatban” − mondta Ujhelyi István szocialista EP-képviselő is.

„Szó nincs kötelező kényszerbetelepítésről (...) Ilyen terv, amit a magyar kormány mindannyiunk fejébe próbál besulykolni, ilyen nincs” − ezt már Niedermüller Péter, korábbi EP-képviselő, most Gyurcsány-párti polgármester mondta az ATV műsorában.

„Menekültkvóta nem lesz. A népszavazásnak sincsen semmilyen következménye, akár eredményes lesz, akár nem, semmit nem számít” − mondta a kvótanépszavazásról Molnár Gyula, az MSZP akkori elnöke.

Mirkóczki Ádám, Eger − akkor jobbikos − polgármestere

rémhírterjesztésnek nevezte a bevándorlási tervekről szóló nemzeti konzultációt, valamint nem szavazta meg a kötelező kvóta elleni alkotmánymódosítást.

Dobrev Klára 2019-ben mondta azt, hogy a migrációtól egyáltalán nem kell tartani, mert az nem is létezik. Az illegális bevándorlás veszélyeiről korábban Gyurcsány Ferenc is sajátos stílusban beszélt. A DK elnöke a 2015-ös párizsi terrortámadás után mondta azt, hogy szerinte jobban kell félni a kutyapiszoktól, mint a terroristáktól.

A csütörtöki brüsszeli döntés után a tagállamoknak be kell fogadniuk bizonyos számú menedékkérőt, vagy pedig büntetést kell fizetniük. Ennek összege minden migráns után 22 ezer euró (több mint nyolcmillió forint). A szabály értelmében az is elképzelhető, hogy Magyarországnak akár 250 milliárd forintos büntetést kell fizetnie, ha egyetlen illegális bevándorlót sem fogad be. Brüsszel visszaél a hatalmával. Át akarják telepíteni Magyarországra erővel a migránsokat - így reagált Orbán Viktor kormányfő a döntésre.

Mi lesz Európa jövője?

Csak nézzünk rá a migránsokat korábban tárt karokkal váró Németországra, Franciaországra, Svédországra, a Benelux-államokra: nap mint nap újabb és újabb elképesztő történetet hallhatunk, olvashatunk a migráns hátterű terrormerényletekről, a nagyvárosok no-go zónáiról, ahová a rendőrség sem meri betenni a lábát. Jó példa erre a napokban történt megrázó eset, amikor

NÉGY BÖLCSŐDÉST KÉSELT MEG EGY SZÍR MIGRÁNS EGY FRANCIA JÁTSZÓTÉREN. A GYEREKEK SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK, AZÓTA AZ Ő ÁLLAPOTUK STABILIZÁLÓDOTT.

Ezeknek az embereknek lehetetlen az integrációja, az uniós vezetők a kötelező kvóta támogatásával egész Európa destabilizálását érnék el.

AZ ELLENZÉK TOVÁBBRA IS TELE VAN BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKUSOKKAL. HA TEHETNÉK, AKKOR AZONNAL MEGNYITNÁK A HATÁROKAT, LEBONTANÁK A KERÍTÉST, ÉS MIGRÁNSOKKAL ÁRASZTANÁK EL AZ ORSZÁGOT – MIKÖZBEN A KVÓTÁKNAK MÉG A LÉTEZÉSÉT IS TAGADTÁK.

Erővel akarja áttelepíteni a migránsokat Magyarországra az Európai Unió, de Magyarország a magyaroké, nem hagyjuk, hogy Brüsszel bevándorlóországot csináljon Magyarországból! – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezető-helyettese az MTI-hez szombaton eljuttatott videónyilatkozatában.

A héten Brüsszel megszavazta, hogy bevezeti a migránsok kötelező szétosztását a tagállamok között, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nem lesz beleszólásuk abba, kik fognak élni a területeiken – mondta a politikus.

Az Európai Unió erővel akarja áttelepíteni a migránsokat Magyarországra, ez egy újabb lépés, ami azt bizonyítja, hogy Brüsszel teljes mértékben visszaél a hatalmával – fogalmazott. „Mi azonban nem engedjük, hogy Brüsszel erőszakkal bevándorlóországot csináljon Magyarországból!” – emelte ki.

Emlékeztetett, hogy a magyarok egyszer már világosan kinyilvánították a véleményüket, a magyarok döntő többsége, 98 százaléka, nemet mondott a kötelező kvótákra. Azt mondta: ők tiszteletben tartják a magyar emberek véleményét, ezért továbbra is elutasítják a kötelező kvóta bevezetését. Ezzel szemben, ha a baloldalon múlna, már rég bevándorlóország lennénk, hiszen minden olyan ötletet lelkesen támogatnak, ami a migránsok kötelező szétosztásával kapcsolatos – fűzte hozzá.

A baloldalt nem érdekli, hogy a magyarok határozott nemet mondtak a kötelező kvótákra, ők „a guruló dollárokért cserébe” továbbra is migrációpártiak – fogalmazott Nacsa Lőrinc. Az Európai Parlamentben a magyar baloldal összes képviselője támogatta azt a migránsok kötelező szétosztására vonatkozó javaslatot, amit most a héten, az uniós belügyminiszterek tanácsa többségi döntéssel elfogadott – jelezte. Igent mondott a kötelező migránskvótára név szerint Ara-Kovács Attila, Cseh Katalin, Dobrev Klára, Donáth Anna, Gyöngyösi Márton, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István is – sorolta.

„Mi azonban ezt nem hagyjuk!” – hangoztatta. Hozzátette: továbbra is kiállnak a magyar emberek döntése mellett, hiszen Magyarország a magyaroké! – mondta. „Nem hagyjuk, hogy Brüsszel bevándorlóországot csináljon Magyarországból!” – szögezte le a politikus.