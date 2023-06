A semmibe vezető pesti lift és az egér méretű lódarazsak ügye mozgatta meg a legtöbb embert

Kiakadtak a lakók a semmibe vezető Niedermüller-liften

Egy erzsébetvárosi társasházban megépültek a liftek - aztán abbamaradt a beruházás... Nem csoda, hogy a lakók most csodálkoznak a semmibe vesző lifteken... Az erről szóló cikkeinket rengetegen olvasták a héten.

Lift a semmibe...

Sajnos a mai Budapesten rengeteg a hasonló furcsa dolog - a baloldali kerületvezető, Niedermüller Péter is megpróbálta megmagyarázni a lift esetében megmagyarázhatatlant, hivatkozik még a koronavírusra is, de a tény az tény: a lift a semmibe vezet, a beruházás áll, a házban pedig jó néhány önkormányzati lakás is van, tehát a kerület még tulajdonosként is sáros az ügyben...

Felrobbantotta az internetet a zuglói "csövesbotrány", sok helyen hasonló a helyzet Budapesten

Azóta is gyűrűzik a visszhangja annak a cikkünknek, amelyben a 120 millió forintért felújított zuglói téren tapasztalható borzalmas helyzetről írtunk. Hatalmas nyilvános illemhely lett a zuglói önkormányzat által megálmodott "Szajna-parti életérzésből" a Varsó utcában. A tér az alkoholisták és hajléktalanok „bulihelye” lett, az arra lakók elkerülik. Röviddel cikkünk megjelenése után hasonló élményekről számoltak be Budapest többi kerületéből is.

Nem kell ehhez Zuglóba menni. A hajléktalanok napi rendszerességgel végzik a dolgukat az üzletem előtt. Nem a kicsit, a nagyot

– írta felháborodva egy óbudai lakos. A baloldali Kiss László által vezetett kerületben régóta komoly gondot okoz a hajléktalankérdés, de nem történt semmi előrelépés.

Figyelem: eddig igényelhetsz esővízgyűjtő edényeket

Érdemes figyelni Budapesten, a kerületekben a hasonló pályázatokat - látszik, hogy van rá igény, hiszen 160 ezren elolvasták ezt a cikkünket, amiben leírtuk, hogyan lehet esővízgyűjtő edényeket igényelni. Sajnos ez a pályázat már június 15-én lejárt, de sok kerületben vannak hasonló pályázatok komposztálóra vagy másra - érdemes figyelni oldalunkat, illetve megnézni a kerületek honlapját!

Elfajult az érettségizők iskolai kirándulása, holtan találták meg az egyik diáklányt

Egy szörnyű amerikai eset is megmozgatta olvasóinkat a héten. Mint cikkünkből kiderül, vérfagyasztó eset történt egy érettségi utáni kiránduláson a dél-karolinai Myrtle Beachen. Egy tinédzser fiú meggyilkolta barátnőjét a szállodai szobában...

Európában is megjelent már az egérméretű japán lódarázs, a csípése nagyon veszélyes

Már itt van Európában, és keletre, felénk tart ez a faj... Az Egyesült Államok után már Franciaországban is megjelentek a japán óriás lódarazsak. – Az egérméretű japán óriás lódarazsak már a méretük miatt is sokkal veszélyesebbek a most nálunk előforduló darazsaknál – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőj, aki hozzátette: alapvetően nem a klímaváltozás okozza a terjedésüket, hanem a globális kereskedelem. A szállítmányok akaratlanul is terjesztik az invazív fajokat.