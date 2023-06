Európában is megjelent már az egérméretű, japán lódarázs, a csípése nagyon veszélyes

A természetben járva érdemes figyelmesnek lennünk és kerülni azokat a helyeket, ahol tudjuk, hogy sok darázs fészkelhet. A fészkeket általában fák odvába, üregekbe építik. Ha veszélyben érzik magukat, akár tömegesen is támadhatnak. Most pedig úgy tűnik, egy új fajtával állunk szemben: a japán és ázsiai óriás darázzsal. Az Egyesült Államokban már elterjedtek ezek is, és arról szólnak a hírek, hogy az utóbbiak már Franciaországban is feltűntek. Az ázsiai lódarázs királynői elérhetik a 4,5-5,5 centimétert, de ennél nagyobb rekordméretű példányokat is találtak már, és a japán „testvéreik” is hasonló nagyságúak.

A darazsak eltüntetését bízzuk mindig szakemberre Fotó: iStock

– Az egér méretű japán óriás lódarazsak már a méretük miatt is sokkal veszélyesebbek a most nálunk előforduló darazsaknál

– mondta Orbán Zoltán a Magyar Madártani Egyesület szóvivője.

– Alapvetően nem a klíma változás okozza a terjedésüket, hanem a globális kereskedelem. A szállítmányok akaratlanul is terjesztik az invazív fajokat.

Korábban láttam egy ismeretterjesztő filmet a japán óriás lódarazsakról. A készítői űrruhához hasonló ruhába öltöztek, és az egyikük mégis életveszélybe került, mert amikor leguggolt nem vette észre, hogy a térdhajlatában volt egy darázs, ami az összenyomásakor azonnal támadt. Az embert mentő vitte el – mesélte Orbán Zoltán.

Ha termékeny nőstények jutnak el valahova, már csak idő kérdése, hogy milyen távolságokra fog tovább terjedni a faj, ha a körülmények kedveznek.

Akár egy imádkozó sáskát is elfogyasztanak Fotó: shutterstock

Ezek a rovarok ragadozók, akár egy imádkozó sáskát is képesek elkapni, megenni, de gyümölcs is szerepelhet az étlapjukon. A legnagyobb veszély a méhekre leselkedik, mert köztük óriási pusztítást képesek elvégezni. A darazsak fullánkja nem szakad be úgy, ahogy a méheké, de a mérgük életveszélyes allergiás reakciót vált ki az emberi szervezetben.

A csípésük halálos is lehet Fotó: iStock

– A Japán óriás lódarázs nagyon agresszív faj, a fészkét ez is nagyon védi, ezért még a megközelítését sem ajánlják.

A megjelenésükről szóló híreket én óvatosan kezelem, mert a nálunk is élő lódarázs királynőjének mérete is igen nagy, és egy rosszul meghatározott faj megtévesztheti az embereket. Ilyen hamis hír már nálunk is megjelent, de a külső pontos meghatározása után kiderült a tévedés – figyelmeztetett Sár József entomológus, aki hozzátette, hogyha ezek megjelennének Magyarországon, az komoly hírértékű és nagyon veszélyes lenne.