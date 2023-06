Megőrül az agy: te milyen színűnek látod a nő szemét?

Az agyat becsapó, a szemet elkápráztató képek és videók virágkorukat élik, naponta jelennek meg újabb és újabb rejtvények az interneten. Az egyik most legnépszerűbb alkotáson egy nő látható, akinek a szeme színére szinte mindenki gondolkodás nélkül rávágná, hogy kék – csakhogy az valójában szürke.

A trükkös képet Dean Jackson illuzionista mutatta be TikTokon, és a szakmabeliektől eltérő módon azt is elárulta, hol rejtőzik a csalás a szemet megtévesztő fotóban. Jackson szerint ugyan az agyunk először automatikusan szürkének érzékelné a pupilla körülötti részt, azonban a képre húzott vörös filter miatt rögtön kombinálni is kezd, és azt feltételezi, hogy valójában kék színt látunk – írja a Daily Mail. Az eredeti fotó ugyanis nem is színes, csak egy fekete-fehér kép egy nőről, amire rákerült a vörös szűrő, becsapva ezzel az agyunkat. Viszont ha hosszan, kitartóan nézzük a képen szereplő szemeket, a kontúrok ugyan szétesnek, de a kék szín egyre inkább szürkévé tisztázódik.

A világon élő népesség körében a szürke szemszín az egyik legritkább, csak az emberek három százalékának van szürke szeme, míg a kékszeműek aránya nyolc és tíz százalék közé esik.