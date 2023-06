Már a 24.hu is felvetette: szavahihető-e Karácsony Gergely?

A baloldalon is már nagyon kínos Karácsony Gergely főpolgármester 500 millió forintos kampánypénzbotránya. A 24 nevezetű baloldali propagandaoldal egy friss cikkében is azt a kérdést teszi fel, hogy az ügyben vajon Karácsony igazat mond-e, vagy sem. A portál szerint nehezen nevezhető életszerűek, hogy a nem is működő 99 Mozgalom kétszer annyi adományt gyűjtött össze, mint a Fidesz. Rámutattak arra is, hogy az sem érthető, hogy Perjés Gábor miért fizetett be százmilliókat egy inaktív szervezet számlájára. Gyanúra ad okot a 24 szerint, hogy nekik sem válaszol sem Karácsony, sem Perjés. Az 500 milliós kampányfinanszírozási botrányba keveredő Karácsony Gergely főpolgármester nem hajlandó vizsgálóbizottságot felállítani a meglehetősen zavaros ügy tisztázására. Miután kiderült, hogy Karácsony Gergely mozgalma több mint 500 millió forintot kapott eddig ismeretlen szereplőtől vagy szereplőktől, a főpolgármester a korábbiakhoz képest is elképesztőbb magyarázattal állt elő. Karácsony szerint egy dobozban gyűjtötték össze azt az 500 millió forintot, amit később Perjés Gábor, II. kerületi baloldali képviselő fizetett be a mozgalom számlájára. Az elmúlt 33 év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botrányának továbbra sem látni a végét, mivel a legfrissebb információk csak a kérdéseket növelik azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen mechanizmus mentén fizették le külföldről a dollárbaloldal politikusait.

Már a baloldalon is nagyon kínos Karácsony Gergely 500 millió forintos kampánypénzbotránya. A 24 nevezetű baloldali propagandalap is arról írt már pénteken, hogy rengeteg a gyanús és megmagyarázhatatlan elem a főpolgármester által életre hívott 99 Mozgalom pénzügyei körül. Többek között arra mutattak rá, hogy a legfontosabb, hogy igazat mond-e Karácsony Gergely ebben a történetben, vagy sem?

Már a 24 nevezetű baloldali propagandaoldalnak is nagyon kínos Karácsony botránya / Fotó: Csudai Sándor - Origo

Sehogy nem jön ki a matek

A portál szerint az egész finanszírozási történetben furcsa, hogy miközben a 99 Mozgalom valójában csak néhány hónapig működött 2021-ben,A SZERVEZET ÁLTAL KÖZZÉTETT ÉVES BESZÁMOLÓ SZERINT ABBAN AZ ÉVBEN ÖSSZESEN 263 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST, MÍG EGY ÉVVEL KÉSŐBB – TEHÁT AMIKOR ELVILEG MÁR NEM MŰKÖDÖTT – 390 MILLIÓS TÁMOGATÁST KAPOTT.

Az adományozás életszerűségét megkérdőjelezi, hogy a mozgalom korábbi, 24.hu-nak küldött válasza alapján a bevételei „kis részben online mikroadományokból, túlnyomórészt pedig rendezvényeken és az egyesületet támogató helyszíneken a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti adománygyűjtő dobozban elhelyezett kis összegű, készpénzes adományokból származott."Itt nemcsak az a kérdés, mennyire életszerű az, hogy egy pár hónapig működő szervezet „adománygyűjtő dobozokba" több százmilliót kalapozzon össze, az sem világos, hogy a 2022-es 390 milliós bevétel miből származott, ha abban az évben a szervezet már inaktív volt.

Erre a furcsaságra rákérdeztek Perjés Gábornál, a szervezet képviselőjénél, de a Párbeszéd II. kerületi képviselője nem reagált.

Egy másik kérdés, hogy Perjés – legalábbis az NIK jelentése szerint – miért és hogy fizetett be a lassan egy éve már inaktív szervezet számlájára 2022 szeptemberében (csaknem fél évvel a választások után) 56 millió forintnyi valutát?

A titkosszolgálati jelentés szerint a vizsgált időszakban Perjés készpénzben is befizetett 917 ezer eurót: ez árfolyamtól függően 350–400 millió forint. A portál szerint ennek alapján kétszer annyi adományt gyűjtött össze a 99 Mozgalom a fent jelzett módon, mint a Fidesz hivatalosan egész évben. Míg összesítésük szerint a parlamenti választásra összefogó hat ellenzéki párt (Jobbik, DK, MSZP, LMP, Párbeszéd, Momentum) 2021-ben összesen gyűjtött 459 millió forintot. 2022-ben a 99 Mozgalom 390 milliós bevétele viszont már közelíti a teljes ellenzéki hatos fogat 458 millióját, noha ebben az évben már nem volt aktív a szervezet.

A témával kapcsolatban elküldték kérdéseiket Karácsony Gergelynek is, ám egyelőre ő még nem válaszolt érdeklődésükre, ahogyan az Origónak sem.

Több mint félmilliárdos támogatás Karácsonyéknak

Mint arról korábban beszámoltunk, a baloldal a tavalyi országgyűlési választásokra külföldről 4,634 milliárd forintot kapott, Karácsony Gergely főpolgármestert pedig az általa alapított 99 Mozgalom Egyesületen keresztül az előválasztás kampányában félmilliárd forinttal támogatták. A pénzt a mozgalom hivatalos képviselője, a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz közelálló személyként aposztrofálható párbeszédes Perjés Gábor fizette be a 99 Mozgalom számlájára, de azt továbbra sem tudni, hogy Perjés hogyan tett szert ekkora összegre.

A 99 Mozgalom pártokon átívelő politikai mozgalomként definiálta magát, amelynek megalakulását 2021. május 15-én jelentette be a főpolgármester. Azt, hogy a finanszírozása körül nem volt tisztázott a helyzet, csak sejteni lehetett a 2022-es országgyűlési választások után közzétett 2021-es évről szóló elszámolás alapján, hiszen a bevételi oldalon 263 millió, a kiadásin pedig 283 millió szerepelt. Facebook-költésekre például több mint 140 millió forint ment el.

Karácsony Gergely elképesztő botrányba keveredett, de ennél már csak a magyarázata volt szánalmasabb / Forrás: Origo

A MOST NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT NEMZETBIZTONSÁGI JELENTÉS SZERINT A DATADAT PROFESSIONAL KFT. SZÁMLAFORGALMI ADATAI ALAPJÁN A MOZGALOM 616 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN RENDELT MEG SZOLGÁLTATÁST A CÉGTŐL.

A megrendelések több mint 90 százaléka Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti visszalépését követően realizálódott. A megrendelések fedezetét a mozgalom papíron saját forrásból biztosította, de számlájára egyedül Perjés Gábor fizetett be.

Karácsony korábban tagadott, most zárt ládában lévő mikroadományokról beszélt

Az egész ügy nyilvánosságra kerülése azért volt döbbenetes, mert Márki-Zay Péter még tavaly szólta el magát, hogy 500 millióba került Karácsony Gergely kampánya, amelyet a 99 Mozgalmon keresztül finanszíroztak.

A FŐPOLGÁRMESTER MINDEZT VÉGIG TAGADTA, AHOGYAN AZT IS, HOGY JUTOTT VOLNA HOZZÁ KÜLFÖLDI PÉNZ, MIKROADOMÁNYOKRÓL BESZÉLT.

A jelentés alapján tehát semmiféle mikroadomány nem érkezett, egy párbeszédes politikus fizette be a vélhetően külföldről kapott pénzeket több tételben a 99 Mozgalom számlájára.

Az új információk napvilágra kerülését követően Karácsony Gergely azzal a szánalmas magyarázattal szolgált a közösségi oldalán, hogy ezek a pénzek mikroadományok voltak, és "a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat." Minderre Hollik István arra kérte főpolgármester urat, hogyne nézze hülyének a magyar embereket!Menjen inkább vissza Gyurcsány Ferenchez egy újabb, hihetőbb válaszért; a legegyszerűbb persze az lenne, ha elárulnák végre, honnan jött az a több százmillió forint valójában - tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Politikai és morális értelemben is megbukott Karácsony Gergely főpolgármester, sorsa pedig minden eddiginél jobban függ Gyurcsány Ferenctől, mint ahogy vélhetőleg az ügy több érintettjének is az adott képviselő-testület esetleges baloldali többségétől - minderről már ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász beszélt az Origónak. A Századvég jogi szakértője szerint mivel azonban az állami számvevőszéki jelentés alapján a teljes baloldal részesülhetett a guruló dollárokból, a hatósági vizsgálatok eredményén túl a politikai következmények súlyosak is lehetnek a baloldalra nézve a jövő júniusi EP- és önkormányzati választásokon.

Kedden Perjés Gábor beismerte, hogy valóban ő kezelte a 99 Mozgalom pénzügyeit. Perjés arra már nem volt hajlandó válaszolni, hogy a több mint ötszázmillió forint honnan érkezett a Mozgalomhoz.

Ki az a Perjés Gábor, aki félmilliárdot húzott elő a zsebéből?

Perjés Gáborról egyébként az kell tudni, hogy vagyonnyilatkozata szerint egymillió forintnyi megtakarítással zárta az előző évet; ő, aki 2021-ben és 2022-ben összesen több mint félmilliárd forintot fizetett be a Karácsony Gergely főpolgármester nevével fémjelzett 99 Mozgalom számlájára. Perjés Gábor 2019 óta önkormányzati képviselő a II. kerületben párbeszédes színekben. Képviselői bemutatkozásában azt írja, bölcsész és külkereskedelmi végzettséggel rendelkezik, korábban pedig több gépjármű-kereskedelmi cégben is betöltött vezető tisztséget.

Idén januárban benyújtott vagyonnyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy 200 négyzetméteres törökbálinti háznak, valamint ugyanilyen arányban egy 43 négyzetméteres társasházi lakásnak a XII. kerületben. Utóbbihoz ajándékozás útján jutott hozzá tavaly. Emellett van egy 5400 négyzetméteres szántója Szőlősgyörökön.

Ezeken felül mindössze egymillió forintnyi takarékbetétben elhelyezett megtakarítást tüntetett fel a vagyonbevallásban, valamint a szintén Törökbálintra bejegyzett Uniclub Kft.-ben meglévő 42 százalékos tulajdoni hányadát.

Nagyobb megtakarításról a korábbi vagyonnyilatkozataiban sem számolt be. A leglényegesebb változás a dokumentumokban annyi, hogy néhány évvel ezelőtt megvált két olyan II. kerületi ingatlantól, amelyeket felerészben birtokolt. Közben viszont tulajdonos lett az említett törökbálinti házban. Az Origo 2021-es cikke szerint Karácsony Gergely 99 Mozgalma is ebbe a Törökbálint elit villanegyedében lévő ingatlanba volt bejelentve.

Perjés Gábor nem adott magyarázatot arra, honnan volt több mint 500 millió forintja / Forrás: Origo

Ezekre a kérdésekre továbbra sincs válasz

Az elmúlt napokban elhangzott állítások kapcsán érdemes arra is emlékeztetni, hogy a zárt adománygyűjtő láda története azért is nehezen hihető, mert a 99 Mozgalomnak nem voltak igazán nagy tömeggyűlései, kevés tüntetésükön pedig nehezen elképzelhető, hogy össze tudtak volna szedni mintegy félmilliárd forintot. Ráadásul soha, sehol még csak említést sem tettek ezekről az adománygyűjtő ládákról.

Érdemes rögzíteni, hogy Karácsony Gergely 2021. október 8-án lépett vissza. Ha a Nemzeti Információs Központ jelentésében megnézzük az utalásokat, láthatjuk, hogy addig három részletben mindösszesen 44 403 381 forintot fizetett be Perjés Gábor. Augusztus 30-án 10 ezer forintot, majd október 4-én forintban 11 961 000 forintot, illetve valutában 32 432 381 forintot. Az összesen befizetett 506 millió forint fennmaradó része, tehát nagyságrendileg 462 millió forint Karácsony Gergely bukását követően került befizetésre, így például 2022. szeptember 15. délelőttjén 24 643 000 forint, illetve valutában 56 809 868 forint.

TÖBB KÉRDÉS IS ADÓDIK. VAJON MI TÖRTÉNHETETT A KARÁCSONY VISSZALÉPÉSE UTÁNI BŐ 11 HÓNAPOS IDŐSZAKBAN?

Miért kaphattak hirtelen százmilliós adományokat? Ha pedig korábban kapták ezeket az összegeket, miért nem fizették be korábban az egyesületi számlára? Hogyan történhetett, hogy az átutalások több mint 90 százaléka abban az időszakban történt, amikor a 99 Mozgalom szinte teljesen eltűnt a nyilvánosságból, és Karácsony Gergely miniszterelnöki reményei már elszálltak?

Megannyi kérdés, amire nincs válasz. Miként arra sincs, hogy kitől érkeztek az említett összegek, pontosan hányan és mekkora összegben adományoztak Karácsonyéknak. Végül, de nem utolsósorban, azért is furcsa Karácsony ironizálása a dollárokon, mert a beérkezett pénz nagyjából négyötöde euróban és fontban került befizetésre, ami megint csak nehezen hihetővé teszi, hogy ne külföldről érkezett volna a pénz. Különösen úgy, hogy a jelentésből ismét világossá vált az is, hogy a külföldről, az Egyesült Államokból érkezett dollárok a Márki-Zay-féle mozgalmon keresztül a teljes baloldal, így a Karácsony-párt kampányát is segítették.

NEM ÁRT FELIDÉZNI AZT SEM, HOGY A BALOLDAL KAMPÁNYÁT MILLIÁRDOKKAL SEGÍTŐ KARÁCSONY GERGELY KORÁBBI TANÁCSADÓJA, KORÁNYI DÁVID ÁLTAL VEZETETT ACTION FOR DEMOCRACY (AD) MÁR KORÁBBAN LEBUKOTT, ÉS EGYÉRTELMŰEN KIDERÜLT, HOGY NEM MIKROADOMÁNYOKKAL SEGÍTETTE AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST A MÁRKI-ZAY PÉTER NEVÉVEL FÉMJELZETT MMM-EN, A BAJNAI GORDON-FÉLE DATADAT-CSOPORTON, ILLETVE A PÁVA ZOLTÁN ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ ORACULUM 2020 KFT.-N KERESZTÜL.

Mint köztudott, egy internetes mentésnek köszönhetően nyilvánvalóvá vált, hogy az AD hivatalos oldalán - amelynek arculatát azóta megváltoztatták - még fellelhető, hogy összesen tizenegy személy adta össze az amerikai szervezet által magyar számlákra utalt hárommilliárd forintot. Az is megerősítést nyert, hogy az adakozóknak nem kellett megadni az útlevélszámot a felajánlások befizetéséhez, és már az sem vitás, hogy a pénz nem valamiféle kultúraváltáshoz, hanem a választásokhoz, vagyis a pártok kampányához kellett.