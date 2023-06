Magyar tervező ruhájában fotózták a várandós Hosszú Katinkát

Ahogy arról már beszámoltunk, Hosszú Katinka kismamafotót posztolt közösségi oldalán, ami már több mint 30 ezer lájkot kapott. Háromszoros olimpiai bajnokunk tavaly augusztusban mondott igent Gelencsér Máténak, és már javában készülődnek a kicsi érkezésére.

A Ripost utánajárt, hogy az úszónő a műtermi képen az AERON magyar ruhamárka egy izgalmas darabját viseli, ami kiválóan kiemeli azt a különleges állapotot, amit egy nő életében a várandósság jelent. Ez a ruha egyébként a márka 2023-as ősz-téli divatbemutatóján Koppenhágában debütált. Az Áron Eszter alapította fenntartható luxusmárka olyan nemzetközi nagyáruházakban kapható, mint a londoni Harrods vagy a párizsi Lafayette, de tavaly december óta Budapesten, a Szervita téren is van márkaboltjuk.

Néhány évtizede még senki nem gondolta volna, hogy épp a divat lesz az az ágazat, amelyben mi magyarok értékelhető sikereket tudunk felmutatni. Márpedig a Nanushka kollekciói mellett ma már az AERON darabjait is világsztárok viselik. Grace Van Patten sorozatsztár egy lakkbőrhatású oversize blézerbe szeretett bele, még az egyik stúdiófelvételén is azt viselte, de úgy tudni, hogy Cate Blanchett is beszerzett a magyar divatáruból.