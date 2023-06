Baljós előrejelzés: többé nem láthatjuk a csillagokat az égen?

A kutatók szerint 20 éven belül láthatatlanná válhat a legtöbb csillagkép az erős fényszennyezés miatt. A LED-es izzók elhomályosítják a Tejútrendszert, ami ártalmas az emberek és a vadon élő állatok számára.

Stars could be invisible within 20 years as light pollution brightens night skies https://t.co/k6WWgpKBnB — Guardian Science (@guardianscience) May 27, 2023

2016-ban a csillagászok arról számoltak be, hogy a Tejútrendszer már nem volt látható az emberiség egyharmada számára, és a fényszennyezés azóta jelentősen nőtt – írja a The Guardian. Ezt az ütemet tartva a becslések szerint a legtöbb csillagkép két évtizeden belül eltűnik a szemünk elől. A veszteség több szempontból is fájdalmas lesz. Ez azt jelenti, hogy egy most születő gyermek átlagosan 250 csillagot láthat éjszaka, de 18 éves korára már csak körülbelül 100-at figyelhet meg. A fényszennyezésnek súlyos ökológiai következményei is vannak. A tengeri teknősöket és a vándormadarakat a holdfény irányítja, ők a fényszennyezés miatt összezavarodnak és eltévednek. A rovarok, amelyek a madarak és más állatok kulcsfontosságú táplálékforrásai, vonzódnak a mesterséges fényekhez, és azonnal elpusztulnak, amikor a forrással érintkeznek.

Az is problémát jelent, hogy a LED-ek kékes fényt bocsátanak ki, teljesen hiányzik tehát belőlük a vörös szín, amely azonban kedvezőbb élettani hatásokkal rendelkezik. A szakemberek szerint fontos lenne korlátozni a közvilágítás fényerejét, valamint ügyelni rá, hogy az utcai lámpák lefelé világítsanak, és lehetőség szerint meleg fényük legyen.