Újabb lendületet vesz a Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! szemléletformáló kampány

20 éve vállal aktív szerepet a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának elősegítésében a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság idén is folytatja országos játszótérépítési programját, valamint jógyakorlatok bemutatásával segíti a megváltozott munkaképességűek nyílt piaci foglalkoztatását. A társaság Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! szemléletformáló kampányát idén blogsorozattal és más aktivitásokkal támogatja Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a kezdeményezés jószolgálati nagykövete. A sportoló érintett szülőként betekintést enged a fogyatékossággal élők mindennapjaiban felmerülő helyzetekre, ezzel is segítve a beilleszkedésük könnyebbé tételét, valamint a társadalom érzékenyítését és nyitottságát az ügy iránt.

A Szerencsejáték Zrt. elindította és folytatja idén is a Tarts velünk egy akadálymentes jövőért kampányát – Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Május 5-e az európai országokban az esélyegyenlőség napja. Az Európai Unió területén közel 80 millió fogyatékossággal élő személy él. Magyarországon mintegy egymillió, azaz minden tizedik ember érintett, köztük 14 ezer 14 év alatti fogyatékossággal élő gyermek. A Szerencsejáték Zrt. évek óta zászlóshajó szerepet vállal a fogyatékosság területén. 20 éve működteti a kizárólag fogyatékossággal élő munkavállalókat foglalkoztató sorsjegy-értékesítő hálózatát, valamint irodai adminisztrációs területen is foglalkoztat megváltozott képességű munkavállalókat. A fogyatékossággal élők elfogadása, beilleszkedése, társadalmi probléma. A Szerencsejáték Zrt. ezért indította és folytatja idén is a Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! kampányát. A szemléletformáló program célja a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának elősegítése, különös tekintettel a gyermekekre.

A kampányban idén is részt vesz Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a nemzeti lottótársaság jószolgálati nagykövete. Rita érintett szülőként folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel egy elfogadóbb jövőt teremthet meg a fogyatékkal élők, köztük a lánya számára is. A Szerencsejáték Zrt. a Tarts velünk…! kampányban a „semmit rólunk, nélkülünk” alapelv mentén folyamatosan frissülő tartalmakkal mutatja be, hogy a fogyatékkal élők milyen hétköznapi nehézségekkel vagy éppen megoldásokkal találkozhatnak akár egy bevásárlás, sportolás vagy osztálykirándulás esetén. Az írások célja, hogy felhívja a figyelmet arra is, miként lehet segíteni az érintetteket, hogyan lehet számukra egy elfogadóbb környezetet teremteni. Minderről Drávucz Rita mesél majd lányával, Flórával közösen a most induló blogsorozatban. Ritának érintett szülőként rendkívül fontos, hogy a befogadó szemléletmódot már gyermekkorban elkezdjék.