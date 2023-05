„Ököllel verte a lábát, és sírt” – a kórházi osztály ajtajáról tudták meg, hogy rákos a 6 éves Pamela

Nincs annál szörnyűbb, amikor egy anyuka számára világossá válik, hogy gyermeke rákos beteg. A 6 éves Pamela hatalmas megpróbáltatásokon megy keresztül, de hősiesen viseli ezeket. A betegségével kapcsolatos nehézségek már csaknem három éve tartanak.

Olvasói fotó

A kislányról, akit szülei csak Pamacsnak becéznek, három és fél éves korában derült ki, hogy leukémiás. A Békés vármegyében, Köröstarcsán élő család megpróbáltatásairól az anyuka, Gödényné Schmél Anna mesélt a Ripostnak.

Állandóan belázasodott

Semmi vészjósló előjele nem volt a ráknak

– kezdte az édesanya.

„Azt vettem észre, hogy Pamacs sokszor belázasodott, sokat aludt, fáradékonyabb volt. Elvittem mindig a háziorvoshoz, de ő se mondott komolyabb dolgot. Betudtuk annak, hogy kisgyerek, és biztos csak megfázott vagy elkapott valamilyen vírust, ahogy a társai is szoktak. Hónapok teltek el így, aztán már a sípcsontja is elkezdett fájni neki. Ököllel verte a lábát, és sírt. Ekkor már én is beláttam, hogy valami nagy baj van…” – tette hozzá az anyuka.

A kórházi osztály ajtajáról tudták meg, hogy rákos

Először magánúton vittük ultrahangra, de ott nem találtak semmit

– folytatta.

„Aztán még rosszabbul lett a lány, ami miatt Szegedre mentő vitt be minket a kórházba. Azt mondták, hogy nem kell megijedni, csak egy csontvelő-mintavételt csinálnak majd. Nem mondták el, hogy miért van erre szükség, nem tudtunk semmit… Odaértünk a kórházhoz, felvittek minek az egyik osztályra. Ekkor láttam meg, hogy mi van kiírva: „Onkológia”. Ekkor esett le nekem, hogy mi történik velünk. Ebben a pillanatban egy világ omlott össze bennem.”

Mosolyogva mentek a kezelésekre is Fotó: olvasói

Azonnal megkezdték a kezelést

Annához és Pamacshoz egy ügyeletes orvos sétált be, aki megkérdezte tőlük, hogy tudják-e, miért vannak a kórházban. Az anyuka elmondta, hogy csak egy csontvelő-mintavételre jöttek.

Minden reményem odalett, amikor beszélni kezdett a doktor. Azt mondta: »a maga gyereke leukémiagyanús«. Ha már ide bekerülnek, akkor már leukémiásnak kezeljük. Azonnal elkezdték a lány kezelését

– mondta az anya.

Az egész testében elszaporodtak a rákos sejtek

„Fehérvérűségnek hívják. A csontvelő termeli a fehérvérsejtet és a vérlemezkét, és neki felszaporodott a rákos sejt, és kiszorította a csontvelőből az összes sejtet. Tehát tele volt rákos sejttel a szervezete. Neki akut lefolyású leukémiája van, ami azt jelenti, hogy ha nincs kezelve, akkor hamar elveszítenénk őt. Amikor a kórházba megvizsgálták, kiderült, hogy neki 96 százalékos telítettségen volt szervezetében rák” – sóhajtott az édesanya.

Az édesanya minden pillanatban a kislányával van – Olvasói fotó

„Meg fogok halni?”

Anna elmesélte, hogy kislánya az elején utálta bevenni a gyógyszereket, ugyanis azoknak nagyon rossz íze volt. Éppen ezért az egyik alkalommal odahívta magához az anyját…

„Szólt nekem, hogy menjek közelebb, mert súgni szeretne valamit” – emlékezett vissza.

„Azt mondta: »Anya, dobd ki ezeket a gyógyszereket a kukába. Ne kelljen már bevenni, olyan rossz íze van! Úgysem tudják meg.« Én pedig mondtam neki, hogy ezt nem lehet. Ezek azért kellenek, hogy meggyógyuljál. Rám nézett, és megkérdezte: hogy ha ezeket nem veszi be, akkor meg fog halni? Ez nagyon szíven ütött engem. Majd bólogattam. Megkérdeztem tőle: tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy felszállsz az égbe, és soha többet nem tudjuk megölelni egymást. Ő azt mondta, hogy akkor ő meg fog gyógyulni. Onnantól kezdve az orvosok bármit adhattak neki, bármit csinálhattak vele. Büszkén, erősen viselte.”

Segítségre van szüksége a családnak

Pamacs mellett Annáéknak van még két gyermekük. Ők már iskolások, de velük együtt és beteg kislány mellett felhalmozódtak a kiadásaik.

„Mivel állandóan Pamaccsal kellett lennem, ezért én nem tudtam munkát keresni. Csak a férjem dolgozik, de az ő fizetése nem elég arra, hogy fenntartson mindannyiunkat. A lakásunkban kikapcsolták a villany is, így édesanyámhoz kellett költöznünk. A nagyfiam a kazánházban alszik, a két kislány pedig velünk egy 8 négyzetméteres szobában. Toljuk magunk előtt a számlákat. Mi már azt is nagyon megköszönnénk, ha a kislánynak tudna segíteni valaki. Bárminek örülünk, hiszen ha olyan dolgokat kap, amit nekünk már nem kell megvenni, az már nagy segítség” – mondta az anyuka.

Pamacs jelenleg utókezelést kap, és várják a következő vizsgálatokat.

„Mi biztosak vagyunk benne, hogy meggyógyul. Pamacs azt kérdezte most, hogy egy kicsit jobban van, hogy »Anya, még vissza mehet a lábamba a rossz manó?« Mondtam, hogy sajnos igen. Azt mondta: »Semmi baj, akkor újra megharcolunk vele!«” – tette hozzá az asszony.