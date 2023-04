Újabb rászoruló kapott kerekesszéket a hős Ricsinek köszönhetően

Hurubán Richárd korábban egy Facebook posztot tett közzé, hogy segíteni tudjon egy hajléktalan férfinek kerekesszékhez jutni, akinek mindkét lábát amputálták, és a jelenleg használt széke már eléggé viseletes volt. Ricsi meglepetésére azonban a bejegyzésére több tucat ember reagált és felajánlották már használaton kívüli kerekesszékeiket.

"Bár csak egy emberen akartam segíteni, úgy néz ki, ez egy hosszabb projekt lesz” – mondta korábban a Metropolnak a hajléktalanok jótevője, aki azóta már több fedél nélkülinek is segített; most pedig egy újabb sikertörténetről számolt be nekünk.

Hurubán Richárd a hajléktalanok jótevője Fotó: Olvasói

"Aladár megkapta a széket"

Ricsi pontosan tudja milyen a nehéz sors, hiszen állami gondozott volt és nehéz körülmények között nőtt fel. Elmondása szerint ő nem felejtette el, hogy honnan jött, és akinek csak tud segíteni szeretne.

„Én a saját életemet mindig háttérbe szorítom mások érdekei miatt, mindig másokkal foglalkozom, és próbálok segíteni. A munkahelyemről is gyakran emiatt kések, mert ha látom, hogy valakinek segítségre van szüksége az utcán, annak segítek” - mondta lapunknak.

Aladár örömmel fogadta a kerekesszékét Fotó: Olvasói

A jótét lélek büszkén számolt be legfrissebb sikeréről és már a következő terveiről is beszélt.

Aladár megkapta a széket. Várhatóan pár napon belül kapjuk a harmadik széket, ami azonnal megy ki egy III. kerületi hajléktalan párnak, mert ott a párból a hölgy tagnak sajnos szüksége van egy székre. Aztán megyünk továbbra is előre

- fogalmazott Ricsi.