Mutatjuk miért nem kedvez az időjárás az érettségizőknek!

A napokban elvonult egy hidegfront, mely után reménykedhettünk benne, hogy enyhe, kellemes időnk lesz. Sajnos nem így történt, ugyanis napokon át tartó széllökésekkel kell számoljunk.

Az érettségizők teljesítményén is ront a mostani időjárás Fotó: Varga György

Kedden gomolyfelhőkkel tarkított napsütéses időnk van. Az északkeleti szél többfelé megélénkült. A nappali hőmérséklet délután 15 és 20 Celsius-fok között alakul.

Szerdára nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig csak a Dunántúlon alakulhat ki eső, zápor. A délkeleti szél megerősödik. A hőmérők 16 és 21 Celsius-fok közötti értékeket mutathatnak – írta meg a Köpönyeg.

Napokon keresztül tartós, kellemetlen, élénk, helyenként viharos, szeles időre számíthatunk, aminek nagyon komoly életminőség rontó hatása van

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A szervezetünknek nincs ideje regenerálódni, mert túl hamar jött a szél. Az egyik leggyakoribb humán meteorológiai tényező, ami komoly idegrendszeri hatásokat vált ki, az a szeles idő, különösen az a hosszan tartó szeles idő, ami most is van. Ez olyan mértékű terhelést jelent, amit nagyon sok ember szervezete nehezen tud elviselni – hangsúlyozta a meteogyógyász.

Számolni kell az időjárás olyan hatásaival is, mely szerint jellemzően süt a nap, de mellette nagyon erős a szél. Ha nem sütne a nap, akkor azonban még kellemetlenebb lenne ez a mostani időjárási változás – hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc.

Ahol nem süt a nap, ott nagyon hűvös és csalóka állapotokat teremt az időjárás. Ezek a meghűlést is elősegítik, ezért rétegesen kell öltözködni ebben az időszakban. Arról nem is beszélve, hogy a nyálkahártyák és a bőr is kiszárad ilyenkor. Előbbi miatt pedig nagyobb a kockázata a felső légúti megbetegedések kialakulásának.