Magyarországig érnek a rejtélyes módon eltűnt felvidéki vállalkozó ügyének szálai

Egyre több a kérdőjel annak a csicsói vállalkozónak az eltűnése körül, ahol a szálak egészen Magyarországig vezetnek. A Bors írta meg, miszerint a 49 éves Szűcs Tibor majdnem két hete elment egy komáromfüssi ingatlanba, hogy a bérlőivel tárgyaljon a bérleti díj elmaradásáról. Ezután a férfi azonban rejtélyes módon eltűnt, még a legjobb barátai, a szerelme és a rendőrség sem találja.

Fotó: Občianska stráž Slovenskej republiky

Teljesen elérhetetlenné vált Tibor

Tibor ugyanis akkor még beszélt a bérlőkkel, majd többen is látták a településen, ahogy a házat elhagyva idegesen telefonál, végül pedig a kocsiba pattan, és elhagyja a települést. Ezek után viszont mintha csak a föld nyelte volna el a férfit: telefonján senki nem tudta elérni, őt magát és az autóját sem találták, a ház körül viszont gyanús vértócsára és töltényhüvelyekre bukkantak.

A barátai és szerelme akkor kezdtek aggódni, mikor a mindig elérhető férfi telefonja ki volt kapcsolva. Barátai először azt hitték, a barátnőjével van, így azonnal tárcsázták az asszonyt, aki viszont legalább annyira meglepődött, mint ők.

A nő elmondta: biztos benne, hogy a férfi nem önszántából lépett le:

Csütörtök reggel felhívott a barátja, hogy megkérdezze, hol van Tibor. Azt hitték, nálam van. Rácsörögtem, de ki volt kapcsolva a telefonja. Azonnal a rendőrségre mentem

– mondta a Noviny-nek a férfi szerelme.

Magyarországra vezetnek a szálak

Az ügyön azonnal dolgozni kezdett a rendőrség, akkor pedig különösen gőzerőre kapcsoltak, mikor a férfi Q7-es Audiját is megtalálták, méghozzá Komáromfüsstől 80 kilométerre, Magyarországon: az autó ugyanis teljesen kiégve füstölgött Pápa közelében.

Lapunk természetesen felkereste az ügyben a magyar rendőrséget és megérdeklődtük, hogy ők nyomoznak-e a rejtélyes ügyben. Ahogy kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Símaszkosok árasztották el a falut

A családon, a barátokon, a polgárőrségen és a komáromi rendőrségen kívül ezután már a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA is bekapcsolódott az ügybe. A Start It Up megírta, hogy a NAKA több esetkocsival, gépfegyveres és símaszkos emberekkel vonult a helyszínre, ahol azonban csak a lezárt házat találták. Miután a tűzoltók segítségével bejutottak az ingatlanba, állítólag több bizonyítékot is összegyűjtöttek, később pedig még azt a bérlőt is kihallgatták, aki utoljára beszélhetett személyesen a vállalkozóval.

Egyelőre rengeteg a kérdőjel az ügyben, ugyanis nem tudni, kivel folytatta le a férfi az utolsó, meglehetősen ideges beszélgetését, illetve azt sem, hogy a kocsi hogyan került Magyarországra. A helyiek mindenesetre kedvelték a férfit:

Nemigen láttuk, de amúgy udvarias és rendes volt. Mi is csak annyit tudtunk, hogy már egy ideje nem kapott bérleti díjat, ezért eljött, hogy beszéljen a bérlőivel. Aznap még itt volt a kék tréningjében, majd elhajtott

– tette hozzá egy helyi asszony. Azt is elmondta, hogy utána annyi rendőr érkezett a településre, amennyit még soha nem láttak.