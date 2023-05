Megszakad a szív: magára hagyták szülei a haldokló csecsemőt - egy ország fogott össze érte

Emberek ezreit mozgatta meg egy szívfacsaró sorsú, mindössze három hónapos csecsemő története Erdélyben. A kicsit ugyanis súlyos állapotban hagyták magára: a baba életveszélyes szívbetegsége miatt már haldoklott, mikor az orvosokhoz került.

A kicsiért a világ minden tájáról jelentkeztek - Fotó: Pexels

Pótszülőséggel menthették meg a haldokló baba életét

A kórházban megvizsgálták a kicsit, és azonnal rájöttek, hogy azonnali, életmentő beavatkozásra lesz szükség. A műtétet készséggel el is vállalták, azonban egy feltétellel: ha találnak mellé olyan pótszülőket, akik a műtét után vállalják a csöppség gondozását.

A helyi telefonos szeretetszolgálat, az Asociatia Solidaris Egyesület nem habozott, azonnal nekifogtak a pótszülő keresésnek. Nem titkolták, hogy a kicsinek az élete múlhat egy jóságos felajánláson:

3 hónapos, elhagyott kisbaba mellé keresünk megbízható és gondoskodó személyt kolozsvári műtétének idejére. A műtőorvos abban az esetben vállalja a beutalást, anennyiben egy felnőtt egy hétig pótszülőként eteti, pelenkázza, gondoskodik róla

- magyarázta posztjában Sajó Norbert, az egyesület vezetője.

Angliából is eljöttek volna, hogy gondozzák

Bár saját családja azóta nem is kereste a csecsemőt, a felhívás után ismeretlenek ezrei mozdultak meg, szinte felrobbantak a szolgálat telefonvonalai: belföldről és külföldről egyaránt jelezték, hogy bármit megtesznek a babáért:

- Csodálatos emberek, csodálatos történetek. Egy anyuka akár Angliából is hazautazott volna, hogy a gyermek mellett lehessen. Több olyan elszánt apuka is felhívott, aki vállalta volna a csöppség éjjel-nappali felügyeletét. Egy anyuka a lányával felváltva szolgált volna és több olyan ember is jelentkezett, aki 7-10 napra kész lett volna szabadságra menni a munkahelyén - sorolta Sajó meghatottan egy újabb posztban.

Órák alatt találtak gondozót

Nem csoda, hogy hamar kiderült: a bébi mellé szinte azonnal találtak gondozót, méghozzá a kórházon belül.

Az ügy megoldódott kórházon belül! A babának lesz segítője! Köszönjük szépen a segítő szándékú üzeneteket, hívásokat, Isten áldjon mindenkit!

- írta.

A picin így vélhetően időben el tudják végezni az életmentő műtétet, azonban az, hogy ezután mi lesz a sorsa, egyelőre nem tudni.