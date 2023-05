Kürtősbon, Pisztabon és Mese habbal - te tudod, mik ezek?

A gyermekes családoké a főszerep ezen a hétvégén a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol bábszínházzal, mesemondókkal, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, zenével várják a látogatókat. A május 12-14. között zajló Kürtöskalács Fesztiválon különleges kürtőskalácsból készült desszertek, glutén-, tej-, és tojásmentes kürtőskalácsok színesítik a repertoárt.

András Tünde szerint még mindig a fahéjas a legnépszerűbb. Fotó: Vaskó Tamás / Metropol

A legfelkapottibb kürtöskalácsunk, ez sokaknak meglepő, mert azt hinnék, hogy kitalálunk mindig új ízeket, málnás meg pörköltmogyorós, meg gyömbéres, de amit a legjobban visznek, az a mai napig a fahéjas kürtőskalács.

árulta el András Tünde. A Vitéz Kürtős ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a legkülönlegesebb kürtőskalácsuk tavaly debütált, aminek különlegessége a kürtősbon, mivel a tésztáját különböző krémekkel töltik meg.

Legelőször a Kürtős Guba desszertünknél használtunk dekorációként brontei pisztáciát. Ez egy szicíliai faluból származó, erőszöld színű, jellegzetes ízű pisztácia. A tavalyi vigalmon a látogatóink megismerhették a töltött szélű kürtőskalácsot

- avatta be a lapot a műhelytitkokba Bálint Gáspár. Ha pisztáciás krémmel töltik meg a kürtőskalácsot, akkor pisztabonnak nevezik, ha pedig meg is szórják pisztáciával, akkor megszületik a pisztáciás pisztabon. A Mese habbal fantázianevű kürtőskalácshoz pedig haboskávé is jár.

A különleges brontei pisztáciával szórják meg a kürtőskalácsot. Fotó: Vaskó Tamás

Az állatkerti környezetben zajló esemény kimondottan egy olyan családi program, amelyen a család apraja-nagyja számos érdekes állatos és ismeretterjesztő programot találhat kürtőskalácsozás közben, a Csináld magad! kürtőskalács standon pedig bárki elkészítheti a saját kürtőskalácsát. Az eseményt különböző fellépések kísérik, többek között fellép Völgyesi Gabi a Unique kiskoncerttel, de Pál Dénessel és Opitz Barbival is találkozhatnak az érdeklődők.

