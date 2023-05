Világhírű bábművészek érkeznek Budapestre

Május 6-19-ig rendezi meg a Budapest Bábszínház az Abstract – I. Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivált a 10. Színházi Olimpia keretei között. Az esemény a szakmának és a nézőknek egyaránt betekintést nyújt a nemzetközi kortárs bábművészet élvonalába. A fesztivált egy szabadtéri órásbábos felvonulással nyitja meg a társulat az Andrássy úton a Budapest 150 programsorozat részeként.

Óriási lesz a felhajtás a Budapest Bábszínház épülete előtt május 6-án délután 17 órától az Abstract – I. Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivál nyitórendezvényén. Ezen a napon a bábszínház kitárja kapuit, lezárják az Andrássy utat és óriásbábok lepik el a főutat. A La Fam spanyol társulat egy különleges ötméteres, robotikus Achillesz bábbal érkezik a felvonulásra, amelyhez a Budapest Bábszínház Helló, Héraklész! című előadásának óriásbábjai is csatlakoznak majd. Az Andrássy úti óriásbáb felvonulás a Budapest 150 programsorozat keretén belül valósul meg.

A szabadtéri esemény mellett a nyitónap az AbstractTalks szakmai konferenciával indul délelőtt és a Carson Coma akusztikus koncertjével zárul a Budapest Bábszínház Nagyszínpadán.

A választásról Ellinger Edina, a Budapest Bábszínház igazgatója elmondta: a Carson Coma egy olyan együttes ma Magyarországon, akiknek a zenei kultúrája, a fiatalokhoz szóló őszinte hangja közel áll a Budapest Bábszínház szellemiségéhez, nem véletlen tehát a népszerű zenekar meghívása a fesztiválra, sőt, azt is elárulta, hogy további közös terveik is vannak.

A hiánypótló fesztiválra méltán elismert művészek, a szakma nagyjai fogadták el a meghívást, mint például a hazánkba örömmel visszatérő Duda Paiva holland bábművész, Stephen Mottram Angliából, vagy a dél-afrikai származású Janni Younge. Vendégül látnak továbbá izgalmasabbnál izgalmasabb előadásokat többek között Franciaországból, Lengyelországból, Spanyolországból, Mexikóból és a határon túlról is. Fiatal, pályakezdő bábművészek is bemutatkoznak a budapesti közönségnek: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magiszteri másodéves bábművészet szak hallgatói is meghívást kaptak egy vizsgaelőadásukkal.

„A fesztivál lehetőséget ad számunkra, hogy a programba a legjobb nemzetközi előadásokat tudjuk meghívni. Bízunk abban, hogy a nézőinknek megmutathatjuk milyen széles skálán mozog ez a műfaj, és még nyitottabbá tudjuk tenni a saját kísérletezéseinkre őket. A Budapest Bábszínház ebben az évadban felélesztette a Kísérleti Stúdióját, melynek célja progresszív, a kortárs bábművészet új útjait kereső produkciók létrehozása. Egyértelmű volt számunkra, hogy a program első bemutatójának, a Ponttól pontig.-nak az Abstract fesztiválon kell megtörténnie, külföldi kollégáink körében. Ez az egyik előadásunk, amellyel a társulatunk képviseli magát" – tette hozzá az igazgató.