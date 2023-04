Kamuprofillal szédítik a fővárosi állatkert követőit

Egy megtévesztő Facebook-oldal indult, ami azt a látszatot akarja kelteni, hogy az Állatkert hivatalos oldala, de nem az - hívta fel a Metropol figyelmét Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Hanga Zoltán figyelmezteti az Állatkert barátait: ne dőljenek be az álprofilnak. Fotó: Végh István / Metropol

Az álprofilt a megjeleníthető átláthatósági adatok szerint öt éve, 2018. február 24-én hozta létre egy Uliya Nurjannah néven feltüntetett felhasználó, majd ez év március 27-én, vagyis éppen egy hete változott az oldal címe „Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország”-ra. Az álprofil készítője a név mellett az Állatkert logójának használatával, illetve részben az Állatkert valódi Facebook-oldaláról átvett posztokkal és videókkal igyekszik megtéveszteni a felhasználókat.

A szóvivő figyelmeztet: a megtévesztés része az is, hogy amíg az Állatkert valódi Facebook-oldala a www.facebook.com/allatkert címen érhető el, az álprofil URL-je www.facebook.com/alIatkert, vagyis az „állatkert” szó második „l” betűje helyett nagy „I” betű szerepel, márpedig ezt a két betűt a legtöbb betűtípusnál – ideértve azt is, amit a Facebookon használnak – nehéz megkülönböztetni.

Az valódi Facebook-oldalon ez a nyitókép. Fotó: Facebook

A megtévesztő Facebook-oldalt leleplezi, hogy a posztok szövegeinek hibái fordítóprogram használatára utalnak, ráadásul az Állatkert 155. születésnapját emlegetik, holott a kert idén már 157 éves lesz augusztusban. Emellett az átláthatósági adatok funkció használatával is le lehet leplezni az oldalt és az is gyanús, hogy egy hétnél régebbi posztok egyáltalán nincsenek az álprofilon.

Nem csak az a gond a kamuprofillal, hogy felmerül a szerzői jog megsértésének és a jogosulatlan adatkezelésnek a gyanúja. A legaggasztóbb az álprofilon meghirdetett „születésnapi” nyereményjáték, ami azt ígéri, hogy állatkerti belépőjegyeket sorsolnak ki, azoknak pedig, aki bejegyzi a kért kommentet, privát üzenetben további kérdéseket tesznek fel. Az Állatkertnél már érdeklődtek is a "megnyert jegyek" iránt.

Még az Állatkert logóját is ellopták. Fotó: Facebook

A Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalosan is jelezte a közösségi oldal üzemeltetőjének, hogy visszaélnek a nevével, és számos Facebook-felhasználó is jelentette a kamuprofilt. Sajnos a Facebook hétfőn délután 3-ig nem lépett az ügyben, az álprofil továbbra is zavartalanul működik. Ezért az Állatkert kötelességének érezte, hogy saját hivatalos Facebook-oldalán és a sajtón keresztül hívja fel a figyelmet az átverésre.