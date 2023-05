Két hete nincs közvilágítás, dühösek a lakók a XII. kerületben

Úgy tudjuk, már két hete nincs közvilágítás a XII. kerületi Trencséni utca kétharmadában a Matyó utcától a fogasig futó végéig. Bár a napokban kint járt a helyszínen egy cég, amely parkolást lezáró szalagokat helyezett ki, és narancssárga keresztet és csíkot festettek az útra, mindezidáig nem történt semmi. A kihelyezett szalagokon csupán csak annyi áll, hogy kábelhiba miatt „az elhárítási helyre” ne parkoljanak a helyiek. A felháborodott lakosok közül hiába jelentették be már többen a problémát – szóban és írásban –, máig nem állt helyre a közvilágítás.

Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

Közszolgáltatás? Adófizetés? Mi az? Minek? A denevérek legalább jól érzik magukat

– fakadt ki az egyik hozzászóló.

Mi már ezért nem járunk este sétálni, mert hagyományosan mindig van valamelyik részen, ahol nincs világítás, gondoltam »spórolás« végett

– írta felháborodva egy másik hozzászóló.

A kerületben nem egyedülálló esetről lehet szó, egy másik lakos hasonló állapotokról számolt be bejegyzésében. Mint ahogy fogalmazott, a Királyhágó utcában is sötétség van már több napja. Az Istenhegyen is komoly gondot okoz a közvilágítás hiánya, az egyik hozzászóló szerint már-már életveszélyes átkelni a zebrán is.

Az ügyben kerestük az önkormányzatot, hogy megtudjuk, hallottak-e a fennálló problémáról, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.