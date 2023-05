Hihetetlen, hol talált rá eltűnt féltestvéreire Gabriella

Ahogyan arról korábban a Metropol beszámolt, a 20 éves Veszeli Gabriella három féltestvérét kereste, akiket annak idején elvettek az édesanyjától. Nevelőszülőkhöz adták őket, így évekig semmit nem tudtak egymásról. Most azonban, úgy látszik, sikerült megtalálnia őket.

Három féltestvérét kereste a lány, aki eléggé bonyolult családba született – Fotó: Metropol

Féltestvéreit kereste

Gabriella „családfája” nagyon kusza. Összesen heten vannak testvérek, de mindannyiukat kiemelték a családjukból.

„Édesanyám hét gyereket szült, a legidősebbtől sorrendben: Nikit, Gergőt, Evelint, Andrást, Emesét, Roxánát és engem. Mindenkit elvettek tőle, mert nem tudott gondozni bennünket, így az összes testvéremet meg sem tudtam ismerni, csak hármat. A másik hármat pedig először nevelőszülőkhöz adták, akiktől aztán örökbe fogadták őket. Most – az akkori nevükön – Kocsis Gergelyt, Kocsis Evelint és Dobrai Andrást keresem.”

Amszterdamban élnek a féltestvérek?

Hihetetlen

– kezdte beszámolóját a Metropolnak Gabriella. „Az egyik rokonom szólt, hogy több mint valószínű, megtaláltuk őket! Úgy tudni, hogy Amszterdamban él a családjuk. Evelin már nem velük él, de Gergő és András igen. Találkozni is szeretnének majd, illetve e-mailen kapni fogok róluk képeket is! Úgy kerültek elő, hogy az egyik unokatestvérem csináltatott DNS-tesztet, és pont ők is csináltattak, mert valaki szólt nekik, hogy róluk osztanak meg az interneten kiskori képeket. Nem tudnak magyarul, de valahogy megoldjuk, hogy beszéljünk! Nagyon boldog vagyok!”

Nyírjákón voltak nevelőszülőknél

Gabriella korábban csak néhány információt tudott a féltestvéreiről.

Anyut nem nagyon érdekelték a hivatalos papírok, így nem sok minden maradt fenn róluk

– mondta, amikor az alábbi szavakkal kereste őket: „A nevük mellett tudom azt is, hogy évekig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírjákón éltek egy nevelőszülőnél, akit Bereczki Andrásnak hívtak. Innen fogadta örökbe őket állítólag egy orvos, aki külföldre is vihette őket. Kiskori képem van róluk, abban reménykedem, hogy talán felismerik magukat, és jelentkeznek.”

Ez az egy fénykép maradt fenn a testvéreiről – Olvasói fotó

1 anya, 4 apa és 7 gyerek

„Összesen 7-en vagyunk testvérek. Édesanyánknak 4 párja volt, így elég bonyolult a helyzet. Sokszor én is elgondolkozom, hogy az én apám valóban az én apám lehet-e… A keresés szempontjából viszont fontos lehet, hogy Evelinnek és Andrásnak ugyanaz az apukájuk, akit Dobrai Andrásnak hívtak. Gergőnek pedig az apukáját Kocsis Sándornak. Hátha ők még emlékeznek rá, így nagyobb esély van talán arra, hogy magukra ismerjenek.”

Gabriellának és a többi testvérének pedig szintén más volt az édesapjuk.

Gabinak lehet ikertestvére is?

Gabriella 12 éves koráig lakott az édesanyjával, ám végül őt is kiemelték a családból, és intézetbe került. Ezalatt az idő alatt többször beszélt édesanyjával, aki az egyik alkalommal egy ikertestvérről számolt be neki.

Amikor kicsi voltam, többször azt mondta, hogy volt egy ikerhúgom, aki még a kórházban meghalt

– folytatta. „Édesanyám beteg lett, és átmentem hozzá ápolni. Azt mesélte, hogy az egész hazugság volt, ugyanis a valóság az, hogy egypetéjű ikrekként születtem meg a húgommal, akit Szántó Jázminnak kereszteltek. Viszont, mivel anyu édesanyja nem bírta nézni, hogy ennyi gyerekkel »elbánt« az anyám, ezért a kórházban elvetette tőle Jázmint.”

Gabriella is boldog családot szeretne magának – Olvasói fotó

Gabriella semmilyen papírt nem talált az ikertestvéréről.

„Anya azt mondta, hogy mindent eltüntetett róla, mert – az akkori párja - az apukánk úgy tudta, hogy csak egy lánya van. Félt elmondani neki az igazságot. Egyedül a keresztanyámat avatta be, aki a napokban nekem is alátámasztotta ezt a történetet…”

Gabi igazi családot szeretne

„Szeretném elmondani a testvéreimnek, hogy anyu miatt ne rám haragudjanak, ha esetleg ezért nem veszik fel velem a kapcsolatot. Én is vágyom arra, hogy legyen igazi családom. Meg szeretném tudni, hogy hogyan éltek eddig, mik történtek velük…” – tette hozzá Gabi.

Gabrirella jelenleg Beretyóújfaluban él a férjével, munkát keres.