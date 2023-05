Vérengzés: juhokat tépett szét Mihály, a bükki barnamedve

Mint arról lapunk is beszámolt, az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park is jelezte: területén barnamedve kószál, mi több: egyik helyen egy anyamedve bukkant fel két év körüli bocsával.

A mackó vidáman sétálgat új élőhelyén, ahol már olyannyira helyinek számít, hogy nevet is kapott: Mihálynak keresztelték el Fotó: Bükki Nemzeti Park/YouTube

A helyi polgármesterek közül többen is figyelmeztették a környékbelieket, hogy óvatosan gombásszanak és túrázzanak, ugyanis a mackók bizony nagy távolságokat tesznek meg egy nap alatt, a bocsait védő anyamedve pedig kimondottan veszélyes.

A Bükki Nemzeti Park azt is közölte, hogy az egyik hím barnamedve vélhetően már nemcsak átutazóban van Magyarországon, hanem át is telelt, és azóta is a Bükkben tanyázik. A mackónak már nemcsak a lábnyomát csípték el, hanem többször is rögzítette a vadkamera:

Azonban az idei csapadékosabb tavasz során a felázott talajon már több helyen kerültek elő a hozzánk látogató példányok lábnyomai, illetve az éjjel-nappal működő kameracsapdák néhány alkalommal felvételeket is készítettek a megjelenő egyedekről

– írta a nemzeti park. Hozzátették, hogy az elmúlt évben egy érdekes változásnak lehettünk tanúi: a medve itt ragadt:

Már tavaly októberben is jeleztük, hogy egy előző év májusától itt élő, kifejlett hím példány nagy valószínűséggel már áttelelhetett a Bükkben, és azóta is itt tartózkodik. Ez a példány jellegzetes színezettsége alapján egyértelműen azonosítható. Rendszeresen megfigyelhető, jellemzően kelet–nyugati irányban járja a Bükk területét

– mesélték. A medve már olyannyira helyi lakosnak számít, hogy nemcsak levideózták lakhelyén, hanem nevet is kapott: Mihálynak keresztelték el.

Azonban nem mindenki örült a mackónak. Egy nógrádi gazda ugyanis azt állítja posztjában, hogy juhait egy medve tépte szét:

A medve vagy vadállat ma éjjel megint portyázott! Két törzskönyves juhot megsértett – még nem tudjuk, mennyi hiányzik!

– írta felháborodottan, hozzátéve, hogy az akció házuktól mindössze 50 méterre történt.

Estére már kamerarendszer lesz felszerelve, látni fogjuk, és ki is fogom tenni, akár élőben, amikor akciózik

– szögezte le, kihangsúlyozva, hogy egy tetemet már meg is találtak, és a látottak alapján biztosak benne, hogy nagy ragadozó végzett az állattal.