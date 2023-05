Botrány az óbudai Csúcshegyen: „Nem uniós farmra, hanem vízre van szükségünk!”

Illegális szemétlerakók, illegális építkezések, a víz- és csatorna, a gázvezeték hiánya keseríti az óbudai Csúcshegyen élők életét. Ha kigyullad egy épület, akkor az biztosan le is ég, a tűzoltók csak azt tudják megakadályozni, hogy átterjedjen a szomszédos épületekre. Ez ma a Csúcshegy, amelynek közel ezer lakója azért küzd, hogy vegye emberszámba őket Óbuda és a főváros vezetése. A lakosság több petíciót indított már. A hegy belterületbe sorolásáért is küzdenek, a DK-s Kiss László által vezetett önkormányzat viszont egészen másban utazik: egy uniós farmprogrammal foglalkozik, ami viszont a helyiek számára érdektelen.

A helyiek szeretnek itt élni, sok helyen az utat is ők aszfaltozták le. Fotó: Vaskó Tamás

Óbuda a közelmúltban nyert el 176.564.700 forint támogatást az EU-tól. A pénzből kidolgoz és tesztel egy úgynevezett városi farmmodellt, lakhatási lehetőség nélkül. Kissék ezt azzal indokolják, hogy zöldíteni akarják a kerületet és támogatják a helyi közösséget, megakadályozzák a városias jelleg továbbterjedését. A projektben feltérképeznek például olyan elhagyatott területeket, amelyek alkalmasak lehetnek fenntartható földhasználatra. A helyiek elkerekedett szemmel néznek erre: azonkívül, hogy semmit konkrétumot nem tudnak a lakóhelyüket érintő projektről, csak legyintenek Kissék újabb tervére, ami szerintük banálisan egyszerű dolgokban fog kimerülni, hiszen a helyszínen nincs víz, agyagos a talaj és szeles a környék. Nem beszélve arról, hogy a kutak is kiszáradóban vannak, ahogy a környező erdő is.

Volt szavazás erről itt Csúcshegyen, kérdezte az önkormányzat, hogy hozzájárulunk-e a farmprojekt elképzeléshez, de otthagytam őket, mert hülyeséget nem fogok hallgatni. Kamu az egész

– vélekedik a Csúcshegyen lakó Káplár János. Mint azt a Metropolnak elmondta: szerinte megint az lesz, hogy Kissék csinálnak valamit, amihez nem értenek, majd ott hagyják gondozatlanul, amilyenek most is a fővárosi és kerületi tulajdonban lévő telkek. A környékbeliek érdeklődése ezen a ponton meg is szűnt a projekt iránt, ők inkább azt szeretnék, ha megmaradna a kisvárosias jelleg, de kiépítenék a közműhálózatot és átsorolnák a területet, akár ennek a pályázatnak a keretein belül.

A csúcshegyiek ehhez a kúthoz járnak vízért, jellemzően nagy a sor, így sokat kell várniuk, de ha nem innen vesznek vizet, lajtos kocsit rendelnek és az esővizet hasznosítják Fotó: Vaskó Tamás

Rengeteg a tűzeset, még sincs víz

A lakosság elmondása szerint a legnagyobb problémát a tűzvíz hiánya okozza. Csúcshegy szűk zsákutcákból áll, ahol megfordulni is alig tudnak a tűzoltók, ráadásul nincs vízvételi lehetőség sem az oltáshoz. Egy háztűz a környéken mindenkit veszélyeztet. A Metropol is beszámolt már korábban tűzesetről, ami itt gyakorta előfordul.

A katasztrófában egy 2 éves kisgyermekes fiatal párnak égett porrá az otthona. Tűzcsapok hiányában az ott lakók vödörben hozták a vizet, amikor kigyulladt a házuk Olvasói fotó

Egy kútra jár csaknem az egész hegy

Jelenleg egy közkút szolgál ki körülbelül ezer embert a hegy alján. Onnan hozza fel idős és fiatal is a háztartásába, biciklivel vagy autóval a meredek oldalon, akár a hegy tetejére. Gyakorlatilag a nap minden órájában találni a kútnál valakit, aki éppen használja. Arra kaptunk ígéretet az önkormányzattól, hogy a tetőhöz közel is létesítenek egy kutat, hogy ne kelljen ezt a távolságot napi szinten megtegyük. A mai napig nem készült el

- panaszolják a helybéliek.

Dübörög az illegális építkezés a jogszabályi háttér hiányában

A csúcshegyi ingatlanok közül számos még az 1900-as évek elején épült és kapta meg a lakóingatlan státuszt, mikor még a jelenlegi bel- és külterületi szabályozások nem is léteztek. Ma gombamód szaporodnak a területen a "felhőkarcolók" vagy társasházak a térség szabályozatlansága miatt.

Mi annak örülnénk, ha a Csúcshegy jogszabályi rendezése és geotechnikai besorolása megtörténne, akár ennek a farmprojektnek a kapcsán. A célunk az, hogy a Csúcshegy ne egy kisvárosi Madmax legyen –amilyen most–, ahol aki mer, az nyer, aki akar, az illegálisan építkezik. Jelen pillanatban az önkormányzat nem ad ki építési engedélyeket, nem szabályozzák, hogy ki mit csinál, ellenőrizni pedig nem ellenőrzik. Ennek a kettősségnek a következménye az, hogy azok, akik törvénytisztelők és élhető méretű házat építenének, nem építhetnek. Viszont azok, akik nem tartják be a törvényeket, hatalmas parkokat, társasházat hoznak létre. Így pont az sérül, amit őriznénk, egy családias zöld környezet, amelyből Budapesten már alig van. Mi csak rendezett viszonyokat szeretnénk

– mondta el a Metropolnak Hámor Endre, a Menedék a Csúcshegy Barátai Egyesület vezetője.

A helyszínen készült videónkat itt nézheted meg: