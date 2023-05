Óbuda: Újra belendült a baloldali reklámmutyi

Tíz évre köt szerződést a Hungaroplakát Kft-vel Óbuda baloldali többségű önkormányzata, hogy a cég a kerületi közterületi területekre négy digitális „reklámhordozót” telepítsen–erről döntött a kerület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága. A ügy amiatt is figyelemre méltó, mert a cég szerepelt tavaly a nemzetbiztonsági szolgálat jelentésében, miután az országgyűlési kampányban jelentős pénzeket kaptak a külföldről érkező guruló dollárokból. Ráadásul Puskás Péter, a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint, Kiss László 90 százalékos közterület használati kedvezményt biztosít a Hungaroplakátnak azért, hogy azon a jövő évi önkormányzati választásokig saját magáról reklámok jelenjenek meg.

A DK-s Kiss László annyival magyarázza, hogy kiemelt helyzetbe hoz egy céget, hogy a reklámeszközökön az önkormányzat „közcélú tartalmú kommunikációt” folytathat majd Fotó: Havran Zoltán

Mindezt Kiss Lászlóék azzal próbálják indokolni, hogy ez egy olyan digitális eszköz lesz, amely akár videók lejátszására is alkalmas. Percenként pedig 20 másodpercet az önkormányzat kap majd meg, mint közcélú tájékoztatás. Nyilvánvalóan ez nem fog másról szólni, mint Kiss László népszerűsítéséről, bújtatott pártpropaganda lesz közpénzen. Számszerűsítve egy helyszínért 58 ezer forintot fog fizetni egy évre az önkormányzatnak a Hungaroplakát Kft

–mondta el a Metropolnak Puskás Péter.

Kiss László és a Bajnaihoz köthető cég is jól jár, a kerület viszont nagyon nem...

A cég tehát a többi piaci szereplőhöz képest csupán 10%-os áron jut hozzá óbudai közterületekhez, ahol felállíthatják reklámhelyeiket, amelyek rendszeres értékesítéséért már piaci árat kérnek azoktól a további cégektől, akik hirdetni szeretnének a felületeken. Ráadásul éves szinten fizet ennyit, így a kerületiek jelentős bevételtől esnek el. Ha például a Puskás Péter által említett "intergrált információhordozó" típusú felület árát vesszük, akkor a Bajnaihoz is köthető cég egy évben 12 x 48.400 = 580.800 Ft helyett, 58.080 forintot fizetne mindösszesen az önkormányzat kasszájába.

Sajtóhírek szerint Kissék belső népszerűségi mérései azt mutathatják, hogy az összes DK-s közül ő áll a legrosszabbul népszerűségben, teljesítményben. A reklám- és kampánymutyival pedig valószínűsíthetően nem csak a III. kerületben fogunk találkozni a jövőben. Az „ötlet”, vagy inkább parancs is fentebbről érkezhetett, ami előrevetíti, hogy a gyakorlatot sorjában a többi baloldali vezetésű önkormányzat is át fogja venni

A baloldalhoz ezeken a cégeken keresztül gurultak külföldről a dollárok Fotó: Nemzeti Információs Központ

A Hungaroplakát Kft. vezetője az a Páva Zoltán, aki Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak is tanácsadója volt. Az ő nevéhez köthető az az Oraculum 2020 Kft. is, amely többek közt az EzALényeg.hu oldalt működteti. Páva cégei rendszeresen kapnak megrendeléseket a DK-tól. A Bajnai-féle DatAdat-csoporttal közösen főszerepet játszottak abban a nemzetbiztonsági jelentésben is, ahol egyértelműen bebizonyosodott: a 2022-es országgyűlési választásokra nagy mennyiségű külföldi pénzt csatornáztak be a baloldal kampányába.