Te tudod, miért van mindig máskor húsvét? - mutatjuk

A mai nap Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is szokták nevezni, a böjt okán ezen a napon általában valami zöldet (főleg spenótot) fogyasztanak a hívők. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába ,,mennek”, s csak nagyszombaton szólalnak meg újra.

Ez a nap a kereszténység egyik legfontosabb ünnepének, a húsvét közeledtét is jelzi, ilyenkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük a niceai zsinat döntése értelmében. Húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte után az első vasárnap van, vagyis minden évben más dátumra esik.

A Metropol összeszedte a húsvéti hosszú hétvégével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Fotó: Random435

A tavaszi szünet első napja

A 2022/2023-as tanévben a tavaszi szünet 2023. április 6-tól április 11-ig tart, vagyis már ma elkezdődik. Az első tanítási nap szünet után április 12-én, szerdán lesz. A tavaszi szünetben április 7-re esik nagypéntek, április 9-10-re pedig húsvét vasárnapja és húsvét hétfő. Általános és középiskolákban központilag meghatározott, a felsőoktatásban viszont intézményenként eltérő is lehet a tavaszi szünet időtartama.

Hóátfúvásokra kell készüljünk!

Csütörtök reggel többórás napsütésre számíthatunk, azonban napközben északkelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, eső, havas eső, hó is előfordulhat az ország ezen részén. Napközben átlagosan 9-11 fok körül lesz, az északnyugati szél megerősödik a koponyeg.hu portálja szerint.

Több érdekességet is tartogat Húsvéthétfő

Ennek a napnak már nincs köze a valláshoz, pusztán néphagyományon alapul és elsősorban a fiatalságot ünnepeljük ilyenkor. Húsvét hétfőt vízbevető vagy vízbehányó hétfőnek is nevezik. Ezen a napon a férfiak meglocsolják a szép ruhába öltözött nőket, hogy azok fiatalok maradjanak. A húsvét hétfői locsolkodás emellett a bő termést, a megtisztulást és a termékenységet is jelképezi.

Fotó: Ladóczki Balázs

Jézus áldozatát szimbolizálja a húsvéti bárány

A húsvéti bárány Jézus áldozatát szimbolizálja. Mielőtt teljesen leváltotta volna a tél eleji disznóvágásból maradt sonka, szopós bárányt ettek húsvétkor az emberek, így emlékeztek Krisztus halálára és feltámadására, valamit Isten kegyességére, aki megkegyelmezett azoknak az egyiptomi zsidóknak, akik érintetlen bárány vérével kenték be ajtófélfájukat.

Ne feledjük a nagy bevásárlást!

Április 6-án csütörtökön még bevásárolhatunk, de április 7-én, pénteken már nem lesznek nyitva az üzletek, a plázák, a bevásárlóközpontok, a hiper- és szupermarketek és az üzletláncok sem. Szombaton, vagyis április 8-án azonban normál szombati nyitvatartás szerint fognak működni a plázák és a nagyobb üzletek. Másnap, vagyis húsvétvasárnap azonban újra bezárnak és legközelebb csak április 11-én kedden lehet újra boltba menni. Ez idő alatt, ha valakinek sürgősen szüksége lenne valamire, az alábbi kereskedelmi egységeket tudja felkeresni: benzinkutak és az ott működő üzletek, virágboltok, újságosok, édességboltok, non-stop üzemelő, éjjel-nappali boltok, trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja dolgozik benne, valamint vendéglátó- és szórakozóhelyek.

Felelős állattartás húsvét idején is

A Fővárosi Állat- és Növénykert nagypéntektől húsvét hétfőig sokféle programmal, látványetetésekkel, állattréningekkel és bemutatókkal, családi tojásvadászattal és kreatív kézművesedéssel várja a közönséget. A nemrég született mangalica kismalacokkal és a kecskegidákkal is találkozhatnak a látogatók. Az Állatkert programjaikon a felelős állattartásra is felhívja a figyelmet, kiemelve, hogy csak az vásároljon nyulat házikedvencnek, aki hosszútávon is felelősségteljesen tud gondoskodni róla.

Rengeteg ingyenes program lesz szerte az országban

Vörösmarty téri húsvéti vásár

A Vörösmarty Tavasz március 30-tól egészen április 16-ig nyitva tart az érdeklődők számára. Részesei lehetünk a városba költöztetett skanzenprogramoknak, zenei és gyerekelőadásoknak, valamint megtekinthetjük a kézművesvásár forgatagát is. Húsvét pénteken pedig bábelőadásokkal készülnek a gyerekek számára, valamint kreatív foglalkozások is várják a legkisebbeket.

Húsvéti gyereknap a Gozsdu-udvarban

Egész napos családi játékok várják az érdeklődőket a Gozsdu-udvarban április 10-én, mint például nyusziugrás, célba dobás, vagy Kahoot!. A gyerekek részt vehetnek báb-előadáson, kézműves programokon vagy akár arcfestésen is.

Budapesti Tavaszi Vásár

Március 24-től április 16.-ig a Városháza Parkban és a Deák Ferenc téren részt vehetünk az árusok forgatagában, valamint megcsodálhatunk egy nosztalgia körhintát is. Hétvégente pedig családi és gyermekprogramokat szerveznek és utcazenészek szórakoztatják a résztvevőket.

Húsvéti Forgatag

A soroksári Tündérkert húsvét vasárnap egész napos családi programokat szervez. Népi játékokat próbálhatunk ki, simogathatunk nyuszit és a legkisebbek tojásokat kereshetnek a kertben, de néptáncbemutató is várható. Érkezz nyuszinak öltözve és apró meglepetéssel jutalmaznak!

Így változik a közlekedés a húsvéti hétvégén

A MÁV-START járatai április 6-án a tavaszi szünet első napján a pénteki, 7-én a szombati, 8-án és 9-én az ünnepnapi, 10-én a vasárnapi, 11-én már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. Aki ezeken a napokon szeretne vonattal utazni, annak érdemes minél előbb megvennie a jegyét, mert jelentős utasforgalomra számít a MÁV.

A Volánbusz járatainak közlekedési rendje is módosul a tavaszi szünet és a húsvéti ünnepek idején. Április 5-én, szerdán munkanapon és a hét utolsó tanítási napján, 6-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, 7-én a munkaszüneti napokon, 8-án a szabadnapokon, 9-én a munkaszüneti napokon, 10-én, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak az autóbuszok. Április 11-én a hét első tanítási szünetes munkanapjának, míg 12-én munkanapnak és a hét első tanítási napjának megfelelő menetrend lesz érvényben.

A MÁV-HÉV menetrendje is változik. Április 6-án a H5-ös és a H7-es HÉV a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint; a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV a munkanapokon érvényes menetrend szerint jár. 7-étől 10-éig a HÉV-vonalakon a munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. 11-én a H5-ös és a H7-es HÉV a tanítási szünetben hétfőtől csütörtökig érvényes menetrend szerint; a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV a munkanapokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

A BKK menetrendje is hasonlóképp alakul. Április 7-én, pénteken az iskolaszünetben érvényes, pénteki munkanapi menetrend lesz érvényben. 8-án, szombaton a szombati napokon érvényes menetrend, 9-én és 10-én pedig a munkaszüneti (vasárnap) és ünnepnapokon érvényes menetrend lesz érvényben.