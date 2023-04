Szörnyű tragédia: lavina ölt meg négy embert a francia Alpokban

Legalább négy halálos áldozata és több sérültje van annak a lavinabalesetnek, amely a francia Alpokban történt vasárnap - adta hírül Chamonix saját portálja.

Fotó: Pixabay

A kutatás folytatódik, mert nem vagyunk biztosak abban, hogy a lavina idején csak egy csoport tartózkodott a területen

- közölte a helyi prefektus, aki azt is elmondta, hogy a keresésbe két helikopter és több mentőcsapat is bekapcsolódott, mivel lehetnek még további áldozatok is.

A lavina dél körül zúdult le az Alpok legmagasabb hegyén, a Mont Blanc-on. A hógörgeteg fél kilométer szélességben és másfél kilométer hosszan mindent betemetett, ami az útjába került a francia-olasz határon lévő Armancette-gleccseren.