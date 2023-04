Szeretnénk, ha tudná, gondolunk rá – hiába keresik kollégái a házomlásban megsérült balerinát

Tavaly június végén a budapesti, Jókai utcai társasház tetőterében új lakásokat alakítottak ki, ahonnan kőtörmelékek zuhant a mélybe. Éppen akkor sétált el a ház előtt a Budapesti Operettszínház két művésze, Benjamin és Nikolett. A gyönyörű balerinát az omladék maga alá temette, és percekbe telt, mire a kedvese megtalálta.

A házomlás utáni pillanatok – Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Tudta, hogy nem mozdíthatja

Párja tudta, nem mozdíthatja meg, ezért csak a köveket szedte le róla, beszélt hozzá, és értesítette a mentőszolgálatot.

Nikit életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azóta javult az állapota, Benjamin pedig el is jegyezte.

Igazi harcos

Tavaly decemberben színültig megtelt az Operettszínház nézőtere. A fellépők és jegyet váltók is Nikoletten szerettek volna segíteni. Barátai és kollégái tudták, hogy Niki gyógyulása még hosszú folyamat, és addig is anyagi segítségre lesz szüksége. Így született meg az elhatározás, hogy összefogásra kérik az ország táncművészeit, és Mikulás előtt egy nappal jótékonysági estet rendeznek.

Akkor Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Többek között kitért arra, hogy a mindenki által szeretett balerina az igazi harcos, akinek több műtétje volt a baleset után, mielőtt megkezdődött volna a rehabilitációja. Ezután így szólt Nikiről:

És most itt van velünk!

Ezt hallva a közönség felállt, az igazgatói páholy felé fordult, és kitört a tapsvihar. Niki láthatóan meghatódott, majd átvett a direktortól egy virágcsokrot.

Egy neve elhallgatását kérő pályatárs megjegyezte, elképzelni sem tudja, mi játszódhat le Niki lelkében azt látva, hogy a hazai táncostársadalom elitje megmozdul érte, miközben neki is inkább a színpadon lenne a helye.



Nem törődik bele

A Bors most megbízható forrásból megtudta: a balerina továbbra sem hajlandó elfogadni, amit az orvosok valószínűnek tartanak, hogy sosem térhet vissza a színpadra. Ugyanakkor csak egy rendkívül szűk körrel tartja a kapcsolatot, még a közeli barátainak sem veszi fel a telefont.

– Többen is próbáltuk keresni, de úgy tűnik, egyelőre nem szeretne a külvilággal kommunikálni. Ezt tiszteletben tartjuk, hiszen megértjük, hogy egy átlagember számára is tragédia, ha lebénul, de egy a mozgás művészetéből élő fiatal számára még inkább.

Szeretnénk, ha tudná, hogy gondolunk rá

– mondta a neve elhallgatását kérő ismerős.